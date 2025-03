Štefec (Trikolora): Řehka ve vojenských montérkách veřejně demonstroval pohrdání armádními předpisy

Nejednou jsem zde upozorňoval na stále zřetelnější příznaky ztráty civilní kontroly nad českou armádou, jak čistě ze setrvačnosti nazýváme skupinu ozbrojenců formálně v působnosti českého státu. Posledním přímo flagrantním případem bylo „napochodování“ náčelníka generálního štábu Řehky na schůzi Poslanecké sněmovny ČR, která se měla zabývat financováním rozvoje Armády ČR, ve slušivých maskáčích.

Nevím, co tím chtěl Řehka dokázat sobě, přítomným poslancům, nebo své blonďaté šéfové, oděné pro stejnou příležitost à la „Muži v černém“. Chci věřit, že si netrénoval budoucí vpád do nově zvolené sněmovny v čele „kluků z 601“ pro případ, že by podzimní volby nedopadly podle představ současného politického vedení a nezabraly by ani korespondenční volba ani zásah Ústavního soudu.

Článek 5 výstrojního řádu AČR, upravujícího pravidla nošení stejnokrojů pro všechny uniformované příslušníky české armády, náčelníka generálního štábu nevyjímaje, totiž jasně říká, že při jednáních v Parlamentu ČR jsou vojáci povinni nosit služební stejnokroj 97, což je standardní vojenská uniforma, a ne „vojenské montérky“, maskáčový oděv vzor 95, určený výhradně pro nošení ve službě. Tím, že Řehka zásadním způsobem toto pravidlo porušil, prokázal neúctu nejen k nejdůležitější komoře zákonodárného orgánu ČR a jejím členům, ale i k občanům, kteří je do Poslanecké sněmovny zvolili.

Zásadním způsobem zde ale selhalo i samotné vedení sněmovny. Pan generál měl být ze sněmovní půdy okamžitě vykázán a Černochová v černém si měla na místě vyslechnout důrazné upozornění na povinnost dohlížet jak na dodržování zákonů ze strany příslušníků ministerstva a armády (což nezvládá, jak ukázal například aktuálně do autu pilně zahrávaný případ pašování dronů na Ukrajinu), tak i na to, aby na jednání zákonodárných orgánů chodili řádně ustrojeni. Nestalo se, a ke škodě PSP i nás, občanů, generálům může dál v klidu narůstat hřebínek. Což rozhodně není pro budoucnost demokracie v naší zemi tou nejlepší vyhlídkou.

Řehka navíc svým přístupem veřejně demonstroval rovněž pohrdání vojenskými předpisy. I to je přinejmenším na pováženou. Měl by přece jako nejvyšší voják v AČR jít ostatním vojákům příkladem. Proto doufám, že mediálně šířená prezentace, v jakém oděvu mají vojáci vstupovat na půdu PSP ČR, nebyla z jeho strany míněna jako příklad pro podřízené a otevřený vzkaz do Prostějova a do Chrudimi.

Pro paní ministryni „in black“ by to rozhodně ještě mělo mít dohru na půdě sněmovny. Své by k tomu měl říci i prezident republiky a formálně nejvyšší velitel AČR, také generál Petr Pavel. Tedy pokud se momentálně neplíží v utajení na Ukrajinu, nefotí se s účastníky rallye Paříž-Dakar nebo nevisí vysoko ve vzduchu pod nafouknutými komorami padáku VTP-100. V opačném případě se obávám, aby (řečeno mírně parafrázovaně slovy dobrého vojáka Josefa Švejka) opravdu „naši republiku na podzim nevovinuly ty temný chmůry".

A snad ještě drobná perlička závěrem. Najdete-li si v podsložce Výstroj na stránkách Army.cz položku „Stejnokroje a pravidla jejich nošení", nedohledáte se. Z „neznámých důvodů" byla znepřístupněna.