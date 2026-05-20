Trumpův spojenec chce zasáhnout proti Číně kvůli Rusku

20.05.2026 9:44 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Na návštěvách u čínského prezidenta Si Ťin-pchinga si takřka podávají dveře 47. prezident USA Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Čínský a ruský prezident se shodli, že jejich spolupráce napomáhá posílit „globální stabilitu“ ve světě. Ve stejné době přichází agentura Reuters s informací, že Čína vycvičila ruské vojáky v boji s drony a Rusové na oplátku cvičí čínské vojáky ve svých výcvikových zařízeních.

Foto: screen X
Popisek: Vladimir Putin v Pekingu

Jen pár dní poté, co v rámci státní návštěvy zavítal do čínského Pekingu 47. prezident USA Donald Trump kráčí po stejném červeném koberci i ruský prezident Vladimir Putin. Bok po boku s čínským prezidentem Si-tin Pchingem se Putin během návštěvy nechal slyšet, že partnerství Moskvy a Pekingu přispívá k zajištění „globální stability“ ve světě.

Čínský prezident Si Ťin-pching – pching zmínil, že by se obě země měly zaměřit na dlouhodobou strategii a prosazovat „spravedlivější a rozumnější“ systém globální správy. Anglicky mluvící čtenáře o tom informovala agentura Reuters, která se odvolala na citace komunistických čínských státních médií.

Ruský prezident Vladimir Putin také přišel s návrhem, že by Ruská federace mohla převzít obohacený uran z Íránu, a to prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), což by mohlo napomoci k ukončení války v Íránu. Americký viceprezident J. D. Vance nabídku prozatím odmítl.

Ve stejné době, kdy si v Pekingu Trump s Putinem prakticky podávají dveře, uveřejnila agentura Reuters také informaci, že Čína cvičí ruské vojáky. Výcvik zahrnuje boj s drony a opatření proti dronům. Někteří z vycvičených vojáků prý nyní bojují na Ukrajině. Reuters oznámila, že informaci získala od tří tajných služeb některých evropských států.

Čínské ozbrojené síly prý tajně vycvičily asi 200 ruských vojáků. Mělo se tak stát koncem minulého roku. Na oplátku měly být vycvičeny stovky čínských vojáků ve výcvikových zařízeních v Rusku.

Ke vzájemné spolupráci se Rusko a Čína agentuře Reuters odmítly vyjádřit. Z čínské strany jen zaznělo, že v rusko-ukrajinské válce zůstává neutrální a může se stát prostředníkem v případných mírových jednáních.

Americký senátor Lindsey Graham, považovaný za spojence prezidenta Trumpa, v rozhovoru pro televizi Fox News zdůraznil, že rusko-čínskou spolupráci nemohou Spojené státy ponechat jen tak.

„Čína je největším kupcem ruské ropy a plynu. Když tento summit skončí a my s tím nic neuděláme, uděláme velkou chybu. Si by mohl zvednout telefon a ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Čína nadále podporuje Putina a pokud Čínu nepotrestáme, uděláme chybu,“ poznamenal senátor Graham ve vyjádření pro televizi Fox News.

 

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

