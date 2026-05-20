Rajchl (PRO): My nejsme proti Ukrajině. My jsme proti válce

Včera mne kontaktoval Matěj Svěrák z iDnesu s otázkou, zda mi není divné, že stranu PRO podporují finančně i Ukrajinci žijící v ČR, když se tak vehementně vymezuji proti Ukrajině. Zde je má odpověď:
My nejsme proti Ukrajině. My jsme proti válce a kleptokratickému establishmentu Volodymyra Zelenskeho, jenž rozkrádá zahraniční pomoc a tím okrádá obyčejné Ukrajince. Viz aféry jeho nejbližších spolupracovníků Timura Mindiče, Andryie Jermaka a mnohých dalších.
Fakticky říkáme to samé, co bývalá mluvčí Volodymyra Zelenskeho Julia Mendelova - jedinou cestou, jak skutečně podpořit Ukrajinu, je co nejdříve dojednat mír. Celá řada Ukrajinců nás v tomto postoji podporuje a dokonce máme i členy ukrajinské národnosti. Ti rozumní totiž už dávno pochopili, že Ukrajina je jen obětí proxy války mezi bývalou administrativou USA Joe Bidena a Ruskou federací a že jediným správným řešením je tento konflikt co nejdříve ukončit a zastavit zbytečné krveprolití. To si ostatně přeje už i naprostá většina lidí, kteří na Ukrajině zůstali.
Co se pak týče situace u nás doma, tak striktně rozděluji mezi Ukrajinci, kteří sem přišli před rokem 2022, kteří zde pracují a platí daně, na straně jedné, a vyžírkami, které sem jezdí mercedesem ze Lvova obírat nás o naše sociální dávky. Ženám a dětem ze zasažené oblasti musíme pomoci, to je naše povinnost. Ti ostatní tady nemají co dělat.
Tento přístup je přínosný jak pro Českou republiku, tak pro samotnou Ukrajinu a nijak nenahrává ani Rusku ani USA. Jen dělá čáru přes rozpočet eurounijním válečným štváčům, jejichž jediným cílem je se astronomicky zadlužit a vypůjčené peníze nalít na účty zbrojařských firem, které je platí.
Ti rozumní (včetně Ukrajinců) tohle všechno už dávno vědí. Fanatičtí ideologové to však nepochopí nikdy, a tak budou jen dál vřískat “Sláva Ukrajině” a hnát jak Evropu, tak i Ukrajinu samotnou do naprosté zkázy.
Já to však nechci a budu proti tomu dál ze všech sil tvrdě bojovat.
JUDr. Jindřich Rajchl
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.