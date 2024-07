Štěpánek (Trikolora): Normalizátor Konrád o Ševčíkovi pěkně po bolševicku

Ondřej Konrád se na webu a na stanici ČRo Plus rozepsal o doc. Miroslavu Ševčíkovi, bývalém děkanovi a nyní opět proděkanovi Národohospodářské fakulty VŠE.

Ve svém komentáři Konrád opakuje všechny lži, polopravdy a podpásovky, které se v souvislosti se Ševčíkem vyrojily po jeho loňském extempore u Národního muzea. Zopakujme si, co se tam přihodilo. Policejní komando bezdůvodně zmlátilo občana Karla Kočího a Miroslav Ševčík se ho následně zastal. Ta příhoda je perfektně zdokumentovaná množstvím amatérských i policejních videí. Každý, kdo chce vědět, co a jak se tam odehrálo, měl a má k tomu desítky příležitostí.

Na tak Konrád! Ten se, jak je rok dlouhý, zcela evidentně nenamáhal na žádné z nich podívat. A tak ve své zaťaté prostomyslnosti do světa dál vytrubuje, že když Ševčík na svoji obhajobu celý příběh líčí tak, jak se skutečně odehrál, prý se trapně vymlouvá. Normalizátor Konrád má mnohem raději verzi, kterou vyfabulovala režimní média ve snaze Ševčíkovi co nejvíce uškodit.

Jestliže Konrád ještě víc než rok poté píše, že Ševčík by součástí davu, který chtěl strnout z muzea ukrajinskou vlajku, sprostě a záludně lže. Přesně tak, jak to dělaly, a jak vidno, stále dělají, nejodpornější lokajské figurky z řad normalizačních pisálků. Od Českého rozhlasu je to naprostý amatérismus, že připouští, aby se takové hanebné lži šířily jeho prostřednictvím do éteru.

Leč nedosti na tom. Konrád v roli bolševického normalizátora rovněž volá po zrušení Národohospodářské fakulty. Co jej tak rozpálilo? Děkanka Národohospodářské fakulty Adéla Zubíková si dovolila Ševčíka jmenovat proděkanem fakulty. Strašný zločin! Bývalý dlouholetý proděkan a děkan byl znovu jmenován proděkanem. A tak Konrád vyzývá: „Na to ovšem zřejmě bude muset rektor reagovat ničím menším, než zrušením fakulty. Nástroj k tomu má, když s jeho návrhem bude souhlasit akademický senát celé školy, a k tomu tam nálada zřejmě je, bude hotovo.“

V případě Konráda už evidentně hotovo je. Ševčíkovi a spol. je třeba zakroutit krkem, rozehnat je, zlikvidovat. Žádné ideové úchylky se tu trpět nebudou. K čertu s akademickými svobodami! Fakultu i se Ševčíkem rozprášíme. Hezky po bolševicku. Však on už generalissimus Stalin říkal: „Není člověk, není problém!“

Jaký že se píše rok? 2024, nebo 1950? Pokud tu ještě stále máme ústavou zaručenou svobodu projevu, nechť si normalizátor Konrád píše, co chce, a jestli mu za to někdo chce platit, nechť ho platí. Neexistuje ovšem žádný důvod, proč bychom tuhle žurnalistickou senkrovnu měli platit my, rozhlasoví poplatníci.

Hanba Konrádovi! Hanba stanici ČRo Plus! Hanba Českému rozhlasu! A na tenhle paskvil že si máme dle aktuálního návrhu Fialovy vlády připlácet o 10 korun měsíčně víc?

Vztyčený prostředníček!

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



