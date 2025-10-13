Bartoš (Piráti): Motorky drží Babiše a Okamuru za k***e

13.10.2025 13:18 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sestavování nové vlády.

Bartoš (Piráti): Motorky drží Babiše a Okamuru za k***e
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

Pokud se někomu zdá vyjednávání o vládě takový divný a nabídka Babiše z pátku (před kauzou „nacistický Turek na svých socialních sítích“) velkorysá, je třeba si uvědomit následující: Motorky drží za k***e Babiše a Okamuru s vydáním k trestnímu stíhání.

Proto je jinak spíše dětinský Macinka tak „ultimátní“.

Navíc je to jediný moment, kdy ještě můžou něco zobchodovat. Okamurovi to dochází rychleji, proto jde hlavně po Sněmovně. Sponzoři Motorek doufají, že přes Macinku a Turka ve vládě něco uhrajou. Podle mě se pletou. Babiše za těch 8 let ve sněmovně docela znám.

Samozřejmě by ANO i SPD mělo podpořit vydání, aby se obhájili jejich šéfové u soudu, ale vzpomeňte, jak to ANO hrálo u předchozích hlasování.

Nezávidím Hradu a panu prezidentovi. Protože to není o programu stran ani o kompetencích a integritě navrhovaných osob, ale o způsobu kdo, komu, kolik a za co.

Leda, že by Andrej Babiš překvapil a zahlásil, že ANO podpoří vydání jeho i Okamury. Což se teda asi nestane.

Piráti udělají, co bude v našich silách.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Bartoš (Piráti): Motorky drží Babiše a Okamuru za k***e

