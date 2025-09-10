Štěpánek (Trikolora): Vrátili jsme se do totality

Za „nesprávné“ názory se už opět vyhazuje z práce, roztrhl se pytel s verbálními trestními činy, bují cenzura, pardon, omezování dosahu, vesele se dehonestuje, ostrakizuje a kriminalizuje, ty nejpokleslejší charaktery mají opět pré, tupé zelené lampasácké debily jako by přímo z nebe shazovali, tu na Hrad, tu do Strakovky, tu i jinam, propagandisté, o které byste si ani kolo neopřeli, jsou nejžádanějšími komentátory tzv. médií veřejné služby, která ovšem nijak neslouží veřejnosti, nýbrž téhle gaunerské totalitní věrchušce.
Lidová tvořivost je geniální. Tyhle týpky a jejich příznivce si postupně pojmenovala jako libtardy, lepšolidi či chciválky. Teď naposledy se objevil geniální novotvar lepševici. Ano, tihle lidé jsou bolševici ducha, možná přesněji neobolševici či eurobolševici. Žijí v přesvědčení, že když mají většinu – byť pomyslnou a dočasnou, neboť nic netrvá věčně a boží mlýny sice pomalu, ale melou –, musí být za všech okolností po jejich. A žijí v klamavé iluzi, že jejich momentální funkce je opravňují k tomu, aby se ke svým spoluobčanům, kteří se dopustili jediného, totiž že svět a politiku vidí trochu jinak, chovali jako prasata. Nic takového ale neplatí. Všeho do času.
Něco víc než my ostatní?
Proč někteří lidé ten morální marast, ve kterém kvůli Fialově vládě už zase žijeme, nevidí? Proč tuhle špínu hájí, ba dokonce volí? Zjednodušeně řečeno, lidé se dnes dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří sledují Českou televizi (a jiný mainstream) a na ty ostatní. A tzv. lepšolidé zároveň žijí v přesvědčení, že oni jsou něco víc než my ostatní. Volbou vládních stran se v příslušnosti k vyšší společenské třídě utvrzují.
Mají navíc režimní propagandou vymyté mozky. Jejich jedinou polehčující okolností je skutečnost, že z logiky věci plyne, že lidé s vymytými mozky prostě nevědí a vzhledem ke svému předchozímu vymytí ani nemohou vědět, že mají mozky vymyté. S o to větším nasazením vás ale budou přesvědčovat, že když papouškují propagandistický mediální mainstream, že je to z jejich hlavy. Nic je ale neomlouvá a už vůbec ne jejich intelektuální lenost. I oni a právě oni jsou spoluodpovědní za to, že lidská blbost se v naší době opět dala na pochod. Otevřené či pouze lehce zakrývané preferování zničujícího Green Dealu, sebevražedné migrace a nekonečné války nic jiného není.
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV