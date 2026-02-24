Štěpánek (Trikolora): Válka na Ukrajině by nikdy nezačala, kdyby…

… kdyby americký prezident George Bush ml. v roce 2008 na bukurešťském summitu nevyzval Ukrajinu ke vstupu do NATO.… kdyby Ukrajina ze své ústavy neodstranila neutralitu.… kdyby si Západ v čele s USA nechtěl z Ukrajiny udělat nástupiště ke své další politické, ekonomické i vojenské expanzi na východ.… kdyby Západ akceptoval, že právem řádně zvoleného ukrajinského prezidenta je odmítnout asociační dohodu s EU, pokud si myslí, že je pro Ukrajinu nevýhodná.
… kdyby se pokojné protesty ukrajinské veřejnosti na Majdanu nepřeměnily v krvavou lázeň „ukronacistických“ ostřelovačů.
… kdyby Západ trval na kompromisu, který mezi vzbouřenci a legitimní vládou dojednali ministři zahraničí Francie, Německa a Polska.
… kdyby na Ukrajině v roce 2014 nedošlo ke státnímu převratu a k odstranění legitimního prezidenta Janukovyče.
… kdyby na Majdanu jak apoštolové na orloji nerotovali západní politici včetně těch českých.
… kdyby Spojené státy americké neinvestovaly do ukrajinského státního převratu, jak prozradila tehdejší náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová, pět miliard dolarů, pardon, tenkrát se tomu říkalo programy na budování demokracie na Ukrajině.
… kdyby nedošlo k fatálnímu oživení ukrajinského banderovského nacionalismu.
… kdyby si ukrajinský parlament nezahrával s jazykovým zákonem, který zakázal ruštinu.
… kdyby nový prezident Volodymyr Zelenskyj dodržel sliby, díky kterým byl v roce 2019 zvolen, totiž že urovná vztahy s Ruskem i situaci na Donbase.
… kdyby vojáci ukrajinské pravidelné i nepravidelné armády na Donbase neostřelovaly a nebombardovaly vlastní ruskojazyčné obyvatelstvo, přičemž pozabíjely téměř 15 tisíc lidí včetně 300 dětí.
… kdyby v Domě odborů v Oděse nedošlo k pogromu, při kterém „ukronáckové“ povraždili, respektive upálili na 50 ruskojazyčných civilistů.
… kdyby byly dodrženy Minské dohody, a ne, jak později prozradila bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, že posloužily pouze k získání času, během kterého Ukrajina měla dozbrojit.
… kdyby prezidentem Spojených států amerických nebyl „Sleepy Joe“, tedy senilní Joe Biden, ale někdo jiný (třeba Donald Trump).
Tento výčet zcela jistě není vyčerpávající, takže jej lze doplňovat o další body.
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
