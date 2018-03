Štěpánová (STAN): Kouzelná zkratka ITI skrývá velké možnosti

10.03.2018 10:16

Když se řekne ITI, část lidí tuší, že se za tím u nás skrývají velké evropské investice do hradecko-pardubické aglomerace. Málokdo ale ví, co vlastě tato zkratka znamená. Celkově ten složitý název zní Integrované teritoriální investice. Kdo by si to pamatoval, že? Tak raději zůstaňme u ITI.