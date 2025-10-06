Sterzik (Stačilo!): Mea culpa

Úspěch má hodně strůjců, neúspěch zpravidla jenom jednoho a to jsem v tomto případě já, protože jsem předseda. Věřil jsem v dvouciferný výsledek, ale volič nakonec vsadil na jistotu. Místo vrabce na střeše zvolil holuba v hrsti. Je třeba pogratulovat vítězi Andreji Babišovi k osmdesáti mandátům. Za očekáváními zůstala i SPD, naopak Motoristé vsadili na zhrzelého voliče ODS naprosto správně. Tak správně, že jsou jazýčkem na vahách a mohou zařídit pokračování Fialovy vlády.
V poslanecké sněmovně opět nebude hlas levicové politiky zastávající se obyčejného člověka a bohužel, nezazní tam hlas míru. Přijde pokračování Fialovy vlády s lidštější tváří Andreje Babiše, zůstáváme pevně ukotveni v evropských hodnotách se vším, co to přinese. Dál zůstaneme pevnou a nerozbornou součástí NATO a dál zůstane v naší ekonomice ta díra, kterou unikají zisky do zahraničí. Rumunský scénář nehrozí, volby dopadly v souladu bruselskými očekáváními.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Hnutí Stačilo zůstalo za (mými) očekáváními, ale ze státního příspěvku zvládne uhradit všechny své závazky. Nebudu předjímat události, politika je vždycky kolektivní záležitost a lecjaká očekávání našich partnerů se nenaplnila. V příštích dnech budou všichni přemýšlet jak dál a budu o tom přemýšlet i já. I když se k rozborům voleb vrátím podrobněji, pochybuji, že dojdu k jinému závěru, než tomu, že milion propadlých hlasů si vzal především Andrej Babiš.
Každopádně, jsem na rozcestí. Tři roky jste mě podporovali, tři roky jste věřili mé práci, tři roky jste drželi mě i moji rodinu, tři roky jsem se nemusel bát, z čeho zaplatím složenky. Tři roky jsem věřil ve vybudování komunitního centra a po tři roky jsem spotřebovával peníze, které jsem vydělal na své první knize. V podstatě to vyšlo tak akorát. Děkuji vám za to. Stejně tak vám děkuji za podporu pro hnutí Stačilo!
Skýtá současný výsledek naději? Má smysl pokračovat v této práci? Má smysl dál dělat blogera? Mám svým čtenářům ještě co říct? Milion propadlých hlasů už není, v podstatě popadly jen ty pro hnutí Stačilo!
Přátelé, tohle není otázka na mě. Tohle je otázka na vás. Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale bude to podpora na zaplacení účtů. už to nebude podpora na benzín pro objíždění republiky, ale bude to podpora na hodiny klavíru pro moje děti, podpora na uhlí do sklepa, podpora na benzín i úhradu elektriky. A bude to podpora na zdravotní, sociální a daně. 40% z příjmů si vezme stát.
Pokud je pro vás toto přijatelné, číslo účtu znáte. Vše bude řádně vykázáno i řádně zdaněno. Pokud ne, nic se neděje, půjdu do práce a budu zase psát po večerech.
Každopádně, děkuji za všechno. Jste ta nejlepší komunita, kterou si bloger může přát. Ty čtyři a půl procenta jsou vaše zásluha.
Váš Vidlák
A teď si jdu přečíst vaše komentáře…
