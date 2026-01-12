Těch morálních majáků, co kvůli Turkovi popadalo. Holec sepsal všechna jména

Situace kolem nejmenování Filipa Turka je nadále zamotaná, přičemž podle mnohých prezident Petr Pavel překročil své ústavní povinnosti. Je o tom přesvědčený i komentátor Petr Holec. „Prezident Petr Pavel svým ústavním pučem se svévolným nejmenováním Filipa Turka ministrem zase slušně zagumoval a de facto přepsal ústavu. Pro demokracii jistě špatná zpráva,“ má jasno Holec.
Jedinou útěchou je podle něj fakt, že Pavel svým postupem „zhasl naše falešné morální majáky. A že jich padlo!“ tvrdí Holec a vyjmenovává řadu lidí, kteří se vždy zaklínali ústavou a demokracií, ale nyní podporují ústavně sporné Pavlovo počínání.
„Začněme tím jasně nejfalešnějším, bývalým šéfem Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Ten si rád hraje na hodně ‚hodnotového‘, i když ohledně hodnot odjakživa nejradši hájil hodnotu svého platu. Rychetský bojoval proti současné koalici premiéra Andreje Babiše ještě jako šéf ÚS, čímž ho navždy zločinně zpolitizoval. Pořád se ale bál veřejně přihlásit k ústavnímu puči. To je teď minulost,“ říká Holec k tomu, že Rychetský Pavla veřejně pochválil „za naplnění ústavy“.
„Omlouvá ho snad jen to, že poslední dobou vzhledem ke svému věku působí stejně bystře jako Joe Biden. Třeba chtěl vlastně říct opak,“ rýpl si Holec a dále jmenuje další „morální majáky“, které zhasly, jako jsou Michael Žantovský, Daniel Kroupa nebo Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv.
Ti všichni se přitom bili za Jana Lipavského v době, kdy ho odmítal jmenovat tehdejší prezident Miloš Zeman, který později ústavu naplnil a Lipavského jmenoval. Třeba bývalý ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09) „se bil na sockách Zemana za pouhou výtku k Lipavskému, když mu jako politolog citoval ústavu. Teď je vše taky jinak, i když se v ústavě nezměnilo jediné písmeno!“ říká Holec, že tito lidé jsou „pro správnou věc“ schopni porušovat jakékoliv zákony. Jak dále Holec analyzuje ve svém komentáři na serveru Opinio, takové přemýšlení samozvaných elit vede přímou cestou k nastolení totality.
