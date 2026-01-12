Těch morálních majáků, co kvůli Turkovi popadalo. Holec sepsal všechna jména

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

12.01.2026 17:57 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí považuje většina expertů za přinejmenším ústavně sporné. Podle komentátora Petra Holce má ale toto svévolné zacházení s ústavou alespoň jeden pozitivní efekt, Pavel „zhasl falešné morální majáky“ jako Pavel Rychetský nebo Michael Žantovský, kteří se podporou Pavlových ústavně sporných kroků „odkopali“.

Těch morálních majáků, co kvůli Turkovi popadalo. Holec sepsal všechna jména
Foto: Youtube
Popisek: Politický komentátor Petr Holec

Situace kolem nejmenování Filipa Turka je nadále zamotaná, přičemž podle mnohých prezident Petr Pavel překročil své ústavní povinnosti. Je o tom přesvědčený i komentátor Petr Holec. „Prezident Petr Pavel svým ústavním pučem se svévolným nejmenováním Filipa Turka ministrem zase slušně zagumoval a de facto přepsal ústavu. Pro demokracii jistě špatná zpráva,“ má jasno Holec.

Jedinou útěchou je podle něj fakt, že Pavel svým postupem „zhasl naše falešné morální majáky. A že jich padlo!“ tvrdí Holec a vyjmenovává řadu lidí, kteří se vždy zaklínali ústavou a demokracií, ale nyní podporují ústavně sporné Pavlovo počínání.

„Začněme tím jasně nejfalešnějším, bývalým šéfem Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Ten si rád hraje na hodně ‚hodnotového‘, i když ohledně hodnot odjakživa nejradši hájil hodnotu svého platu. Rychetský bojoval proti současné koalici premiéra Andreje Babiše ještě jako šéf ÚS, čímž ho navždy zločinně zpolitizoval. Pořád se ale bál veřejně přihlásit k ústavnímu puči. To je teď minulost,“ říká Holec k tomu, že Rychetský Pavla veřejně pochválil „za naplnění ústavy“.

„Omlouvá ho snad jen to, že poslední dobou vzhledem ke svému věku působí stejně bystře jako Joe Biden. Třeba chtěl vlastně říct opak,“ rýpl si Holec a dále jmenuje další „morální majáky“, které zhasly, jako jsou Michael Žantovský, Daniel Kroupa nebo Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv.

Ti všichni se přitom bili za Jana Lipavského v době, kdy ho odmítal jmenovat tehdejší prezident Miloš Zeman, který později ústavu naplnil a Lipavského jmenoval. Třeba bývalý ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09) „se bil na sockách Zemana za pouhou výtku k Lipavskému, když mu jako politolog citoval ústavu. Teď je vše taky jinak, i když se v ústavě nezměnilo jediné písmeno!“ říká Holec, že tito lidé jsou „pro správnou věc“ schopni porušovat jakékoliv zákony. Jak dále Holec analyzuje ve svém komentáři na serveru Opinio, takové přemýšlení samozvaných elit vede přímou cestou k nastolení totality.

Psali jsme:

„Zmocněnec“ Filip Turek obdržel podporu z nečekaných míst
Turek bude zmocněnec, oznámil Babiš. Ale dostane ministerskou kancelář
Verdikt nad Turkem z úst Rychetského měl dopad i na Ústavní soud
Najmenoval si ústavní soudce, ti mu to posvětí. Holec přemýšlí, co Pavel vyvede

    

                                  

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/krome-ustavy-pavel-zhasnul-i-falesne-moralni-majaky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Holec , Kroupa , Pavel , Rychetský , Žantovský , Ženíšek , Turek

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte, že prezident překračuje meze Ústavy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Bc. Hubert Lang byl položen dotaz

K uprchlíkům

Tvrdíte, že naše ekonomické možnosti v souvislosti s pomocí uprchlíkům nejsou nekonečné. Podle bývalé vlády jsou pro nás ale uprchlíci ekonomickým přínosem. Je to tak nebo není?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vzkaz? Nejenom. Analytik vysvětlil, proč Rusové stříleli Orešnikem

12:12 Vzkaz? Nejenom. Analytik vysvětlil, proč Rusové stříleli Orešnikem

Minulý týden vyvolal zvednutá obočí zásah střely Orešnik na Ukrajině. Tomu, co znamená, se věnuje an…