Sterzik (Stačilo!): Tak se to povedlo…

Dohodli jsme se. Za hnutí STAČILO! budou kandidovat také Sociální demokraté. Jednání byla náročná, ale také byla zcela konstruktivní, obzvlášť když Sociální demokracii opustily všechny žáby na prameni. Oboustranná vstřícnost ještě narostla poté, co Michal Šmarda oznámil, že v případě našeho spojení ze SOCDEM odejde. S chutí jsme mu to splnili a jsme rádi, že i on „nás potrestá svým odchodem.“

Dovolte mi konstatovat, že se to povedlo. Už nepropadne milion převážně levicových vlasteneckých hlasů. Už nepropadne milion hlasů obyčejných lidí, kteří ať volili, jak volili, nakonec vše zůstalo při starém. Už se nestane, že volby nemohou nic změnit. Právě proto, že teď něco změnit mohou, proto vládní politici (či Baxové) tolik mluví o zásahu do nich. Už nejsme alternativlos, jak by řekla Merkelová, k Fialově vládě už existují ALTERNATIVY a jsou to české alternativy pro české občany za české peníze.

Máte koho volit. Nemusíte dát na obchodníky s deštěm, kteří slíbí volební výhru, ale pak nedosáhnou ani jednoho a půl procenta. Vlastenecká politická scéna je ustavena a ti, co se spojit odmítli, ti se prostě nedostanou. Už není žádná bohatá ani chudá nevěsta. Ti, co zbyli, jsou zaručené propadlé hlasy a už se na tom těžko něco změní. Co se před čtyřmi roky porouchalo, to je opraveno. Mám splněno… jen jsem se do toho namočil podstatně víc, než jsem si tenkrát myslel.

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 88% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 6318 lidí

V minulých volbách vypadla levice ze sněmovny a okamžitě začalo obírání českých občanů ve prospěch globálních korporací. Takřka okamžitě šly nahoru ty daně, které nejvíc dopadají na ty nejchudší. Okamžitě začalo dojení rozpočtu ve prospěch války, okamžitě byli upřednostněni bruselští zelení Khmerové, němečtí solární baroni, ukrajinští zemědělci a američtí zbrojaři. K tomu jsme všichni přišli o třetinu úspor, ale splátky dluhů vzrostly. Tato vláda za svého předsednictva schválila emisní povolenky pro domácnosti, ke kterým se teď, před volbami, nezná, ale na jejich zavedení potichu dál pracuje.

Čeští občané za poslední čtyři roky zchudli nejvíc v Evropě. Reálné mzdy se propadly o deset procent, senioři byli okradeni o zákonnou valorizaci penzí, vláda otevřela dveře organizovanému zločinu v Dozimetru i na ministerstvu spravedlnosti, dovolila armádě se postupně měnit v juntu a všechno to začala tutlat cenzurou jak řemen. V posledních čtyřech letech se znovu objevili političtí odsouzení, političtí vězni a dokonce se objevily i oběti systému. Stovky lidí přišly kvůli názoru o práci a začala jim být upírána běžná občanská práva.

Zabránit návratu vlastenecké levice do Sněmovny, to je teď hlavní vládní úsilí. Oni se tím ani netají a stále více majnstrýmových politologů souhlasí s tím, že STAČILO! rozhodne volby, protože bude tím jazýčkem na vahách. Jiřina Pospíšil si pustil pusu na špacír i v médiích. Pokud se STAČILO! nedostane do sněmovny, Fiala má šanci pokračovat. Udělají pro to všechno.

Ale my jsme také udělali všechno. Naprosté maximum. Na tlak se odpovídá protitlakem. Husité měli také různé názory, ale když táhli křižáci, sjednotili se a namlátili jim tak, že se o tom mluvilo ještě za pět set let. Za necelé tři měsíce dostane tahle vláda bruselských přisluhovačů, Emanuelů Moravců a Foltýnů z Edelstadtu takový volební výprask, že se to stane součástí folklóru. Sjednotili jsme se a teď hrrr na ně.

Priority hnutí STAČILO! zůstávají nezměněné – mír a diplomacie v mezinárodních vztazích, obrana českých národních zájmů. Chceme nulovou daň na základní potraviny, snížení věku odchodu do důchodu dle věku dožití ve zdraví, zrušení Senátu a zavedení obecného referenda jako nástroje občanů pro vyjádření se ke klíčovým zahraničně politickým i vnitropolitickým záležitostem. Ano, i o vystoupení z NATO a EU nebo přijetí eura. Máme jeden program a budeme mít jeden poslanecký klub.

Všechny vás zvu na sledování pondělní tiskovky 21. července. Jako obvykle začne za pět dvanáct. Tam sdělíme všechny podrobnosti.