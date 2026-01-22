Svobodní: Energetická politika unie ohrožuje peněženky obyčejných občanů

Energetická politika Evropské unie ohrožuje peněženky obyčejných občanů!
Nefunkční protiruské sankce, odkupování předražených komodit a nezodpovědná podpora obnovitelných zdrojů energie, jejichž výroba je závislá na aktuálním počasí, tvoří smrtelnou kombinaci pro evropskou energetiku i domácnosti.
Svobodní odmítají jakékoli formy umělého zdražování a v tomto směru podporují kroky nové vlády, která v energetice upřednostňuje zdravý rozum před zelenou ideologií.
