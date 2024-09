Svobodní: Sundat plachtu, a to hned! Kampaň v Praze 4 vyostřuje

Toto je konkurenční kampaň a musí se s tím počítat, ale bylo to opravdu nutné? Podle vyjádření majitelky nechce mít s Motoristy potíže, takže to bude tak, jak chtějí oni. Na co se můžeme ještě do voleb těšit? Nelze předjímat. Věříme, že občané se rozhodnou podle politického programu, který jednotliví kandidáti představují.

Markéta Šichtařová je česká ekonomka, spisovatelka a podnikatelka. Je známá svými kritickými názory na současný politický a ekonomický vývoj v Česku. Zaměřuje se na potřebu zásadní přeměny ekonomiky a společnosti, kritizuje vysokou míru přerozdělování a levicovou ideologii, kterou považuje za škodlivou.

Její kandidatura je motivována snahou vrátit pravicové politice její obsah a zlepšit konkurenceschopnost české ekonomiky. V kampani se vymezuje proti Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal) a genderové agendě. Kandiduje v Praze 4 a její program zahrnuje podporu jaderné energetiky, zachování české měny a zmírnění regulace emisí.

Více o Markétě Šichtařové na jejím webu www.sichtarova.cz.

