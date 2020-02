Svobodní: Vyzýváme ministra Zaorálka, aby konečně zajistil dodržení zákona

reklama

Kromě pietní akce si Svobodní také připomněli 2 roky starou výzvu, kterou se snažili napravit protiprávní stav způsobený nečinností ministerstva kultury. Aktualizovanou výzvu tentokrát směřovali k Lubomíru Zaorálkovi, jenž prožívá svůj první únor ve funkci.

Na den přesně 97 let poté, co svůj boj o život prohrál Dr. Alois Rašín se konala akce pořádaná vedením Svobodných. Řečníci a účastníci akce se rozhodli vyzdvihnout význam tohoto státníka, muže 28. října a našeho prvního ministra financí, ale také připomenout stále platný zákon z roku 1933.

Krátce před 10. výročím jeho smrti totiž schválilo národní shromáždění Československa zákon č. 35/1933 Sb., o zřízení pomníku Dr. Aloisi Rašínovi a Dr. Milanu Štefánikovi, který dosud nebyl naplněn. Právě o existenci tohoto morálního dluhu a protiprávního stavu hovořil Libor Vondráček, právník a předseda Svobodných.

„Neexistence sankce či normativní lhůty ke splnění nemůže být důvodem pro její ignorování. Zákon z roku 1933 je dodnes platný a jeho obsah je zcela zřejmý, v § 1 zákona stojí: ‘Prvnímu ministru financí Dr. Aloisi Rašínovi a prvnímu ministru vojenství Dr. Milanu Rastislavovi Štefánikovi v uznání jejich zásluh o stát zřídí se pomníky nákladem státním v hlavním městě Praze’,“ uvedl v úvodu své řeči Libor Vondráček a následně dodal: „Jak by stát přistupoval k občanovi, který by se nechoval podle zákona si asi dovedeme všichni představit. Pokud by občan či jeho právní nástupce 2 roky nedbali výzvy, zřejmě by se stát obrátil s vymáhaným právem k soudu. Výzva, kterou si připomínáme je už dva roky stará a nejsou nám známy žádné, kroky, které by vedly k jejímu naplnění, takže uvažované srovnání je na místě. My tak přísní a drakoničtí vůči státu ovšem být nechceme, a to i vzhledem k úctě, kterou bychom k osobě Dr. Aloise Rašína chovali i bez takového zákona. Pokud během dalších dvou let stát nebude konat, postaráme se sami o to, abychom se za tři roky, v den výročí 100 let od jeho smrti, mohli sejít v Praze před jeho památníkem.“

V dopisu, který byl letos aktualizován a před dvěma lety jej zasílal tehdejší europoslanec Jiří Payne ministru kultury, bylo vysvětleno, proč se obrací právě na něj: „Za provedení citovaného zákona odpovídají všichni členové vlády, což je ovšem ustanovení odpovídající tehdejšímu československému uspořádání odpovědnosti v rámci výkonné moci. V současné době podle §8 kompetenčního zákona 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (podle pravidla "lex posterior derogat priori") jsem přesvědčen, že tato odpovědnost přechází na Vámi spravované ministerstvo. Pokud ne, asi musí o provedení zákona rozhodnout vláda.“

Kromě projevů vyzdvihujících Aloise Rašína i jeho syna Ladislava Rašína, proběhlo před jeho domem ještě zapálení svíčky a položení květiny. Následně se vydalo Republikové předsednictvo Svobodných spolu se zastupiteli pražských částí i magistrátu směrem k Rašínovu nábřeží, aby se po cestě poohlédli po místě, kam by mohl být umístěn jeho památník.

Jak odpoví či neodpoví ministr kultury na aktualizovanou výzvu, prozradí Svobodní nejpozději při 98. výročí od smrti Aloise Rašína.

