TOP 09: Vláda rozkládá média, hazarduje s bezpečností a mlčí o ropné krizi

Kroky vlády podle něj ohrožují nezávislost médií veřejné služby, bezpečnost státu i dostupnost zdravotní péče. TOP 09 proto společně s ostatními opozičními kluby navrhne zařazení klíčových bodů na program jednání. V souvislosti s prudkým zdražováním pohonných hmot a situací na Blízkém východě přijalo předsednictvo TOP 09 konkrétní usnesení, kterým vyzývá vládu k okamžitému informování veřejnosti o připravenosti státu na krizovou situaci v oblasti pohonných hmot.
„Vláda začíná rozkládat systém financování médií veřejné služby, aniž by řekla, co ho nahradí. Jde o nepřipravený, netransparentní a nebezpečný krok,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob k chystanému poslaneckému návrhu vládní koalice zrušit poplatky za ČT a ČRo určitým domácnostem. Podle něj koalice zahájila proces, který může vést k oslabení a následnému zestátnění České televize a Českého rozhlasu. „Poplatky nejsou přežitek, ale pojistka nezávislosti. Jakmile je vláda začne rozkládat, otevírá dveře politické kontrole médií. Tu cestu známe ze zahraničí a víme, jak končí,“ varoval Jakob. TOP 09 proto podpoří projednání bodu týkajícího se koaličního plánu na likvidaci médií veřejné služby.
TOP 09 nezůstává jen u kritiky, ale přichází s konkrétními kroky. Kvůli válce na Blízkém východě se po celém světě zdražují ceny pohonných hmot. „Naši sousedé aktivně řeší nedostatek pohonných hmot a jejich ceny. Česká vláda mlčí, nepodniká žádné kroky a neinformuje. Proto předsednictvo TOP 09 přijalo usnesení, kterým vládu vyzýváme k okamžitému jednání,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera.
TOP 09 žádá vládu České republiky, aby
- neprodleně informovala veřejnost o aktuálním stavu zásob ropy a ropných produktů,
- předložila přehled připravenosti na ropnou nouzi, včetně způsobu aplikace příslušných krizových plánů,
- specifikovala opatření, která mohou být v případě zhoršení situace přijata, a předpokládaný harmonogram jejich zavedení,
- doložila, jakým způsobem je zajištěna ochrana kritické infrastruktury, zemědělství a potravinářské logistiky,
- informovala o zajištění efektivní krizové komunikace vůči veřejnosti, včetně využití dostupných komunikačních kanálů;
TOP 09 vyzývá vládu České republiky, aby
- posílila kapacity strategické a krizové komunikace státu,
- zajistila funkční a důvěryhodné komunikační kanály schopné oslovit obyvatelstvo napříč regiony a věkovými skupinami,
- přijala opatření k předcházení informačního chaosu a šíření dezinformací v případě krizové situace.
„Občané mají právo vědět, jak je stát připraven na krizi, která může zásadně ovlivnit jejich životy i fungování ekonomiky. Tohle není politický boj, to je elementární odpovědnost vlády,“ dodal Kučera.
Místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Zuna varoval před podceňováním bezpečnostní situace po pátečním útoku na strategický objekt v Pardubicích. „V době rostoucích hrozeb vláda místo posilování bezpečnosti snižuje rozpočty a rozkládá klíčové struktury státu. To je zásadní chyba,“ uvedl Zuna. TOP 09 kritizuje zejména snižování výdajů na obranu a zpravodajské služby a nedostatečnou reakci na hybridní a teroristické hrozby. „Zrušení strategických týmů, jako byl Stratcom nebo Krizový informační tým, není technický detail, ale zásadní oslabení schopnosti státu reagovat na krize – ať už jde o teroristické útoky, hybridní operace nebo třeba přírodní katastrofy. Vláda tímto krokem rozkládá vlastní obranyschopnost,“ zdůraznil.
Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a člen předsednictva TOP 09 Vlastimil Válek odmítl návrh na přerozdělení prostředků zdravotních pojišťoven. „Osm miliard korun nejsou peníze pojišťovny, ale peníze jejích pojištěnců. Každý z nich přijde zhruba o 1 300 korun, které mohly jít například do prevence,“ uvedl Válek. TOP 09 považuje krok za nesystémový a nespravedlivý, zároveň je však připravena podpořit spravedlivé rozdělení nákladů spojených s péčí o ukrajinské uprchlíky.
K tématu úpravy národní očkovací strategie, kdy vládní SPD donutila Ministerstvo zdravotnictví škrtnout peníze na propagaci očkování TOP 09 zdůrazňuje, že jde o zásadní pilíř ochrany veřejného zdraví, ve kterém stát nesmí selhat ani ustupovat tlaku dezinformací. „Nemůže existovat seriózní zdravotník, který by zpochybňoval význam očkování. Ano, existují lidé, kteří věří, že je Země plochá, že Američané nepřistáli na Měsíci nebo že za každým rohem jsou ufoni – a ti často zpochybňují i očkování. Problém nastává ve chvíli, kdy těmto postojům začne ustupovat stát nebo je dokonce legitimizuje svou nečinností. To je přesně cesta k návratu infekčních nemocí, které jsme už dokázali potlačit. Pokud vláda nebude v očkovací strategii pevná, srozumitelná a opřená o vědu, ponese plnou odpovědnost za důsledky, které to přinese,“ uvedl Vlastimil Válek.
