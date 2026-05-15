Primátor Svoboda: Laureát Mirek Topolánek. Gratuluju

15.05.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ocenění Mirka Topolánka.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Primátor Bohuslav Svoboda

Mirek Topolánek patří k politikům, kteří nikdy nešli s proudem, měli odvahu říkat věci na rovinu a prosazovat reformy i v těžkých časech. Jeho zkušenosti z premiérské funkce, z ODS i z byznysu jsou pro naši zemi stále cenné. Proto mám velkou radost, že právě Mirek Topolánek se včera stal prvním český laureátem Výroční ceny Liberálního institutu.

Gratuluji Ti Mirku ještě jednou k prestižnímu ocenění za dlouholetou obhajobu principů klasického liberalismu, svobody jednotlivce, tržní ekonomiky a omezené role státu. Jsem rád, že jsi se stal prvním českým laureátem této ceny, kterou v minulosti získali takoví velikáni jako Milton Friedman, Gary Becker nebo loni Javier Milei. Mirkovi přeji pevné zdraví do dalších let a přeji vše nejlepší k dnešním 70. narozeninám. 

Zároveň bych chtěl poděkovat Liberálnímu institutu za skvělou akci. Svoboda není samozřejmost. Musíme ji aktivně bránit a prosazovat.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

  • ODS
  • primátor
Smrt

Kdo a komu přesně (píšete že nám) přál smrt? Přát komukoliv smrt mi přijde za hranou a co vím, tak někomu vyhrožovat smrtí je i výhružka, což je protizákonné. Nevím, zda když mu ji přejete, je to to samé. Je nebo není? Prám se i proto, jestli se budete bránit nějak soudně?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

