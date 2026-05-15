Senátor Czernin: Stydím se za Jindřicha Rajchla

Odsuzuji slova, která zaznívala na půdě Poslanecké sněmovny.
Vyhnání sudetských Němců patří k nejtemnějším kapitolám naší historie. Byl to akt bezpráví. Za zločiny páchané Třetí říší jsme se dokázali mstít i na lidech, kteří se často provinili jen tím, že byli německé národnosti.
Uplatnili jsme princip kolektivní viny. A příliš málo jsme mysleli na to, že tím ničíme životy konkrétních lidí, rodin a celých rodů.
Slova poslance Rajchla, že „některé excesy nebyly chvályhodné, ale pochopitelné“, jsou ukázkou historické neznalosti, arogance a také toho, jak malou hodnotu pro něj má svobodný lidský život.
Stydím se za něj. Naštěstí jeho názory jsou přitažlivé jen pro procento voličů. Nebýt Tomia Okamury poslancem by nebyl.
