Senátor Czernin: Stydím se za Jindřicha Rajchla

15.05.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k usnesení Poslanecké sněmovny stran Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Foto: Hana Brožková
Popisek: Tomáš Czernin

Odsuzuji slova, která zaznívala na půdě Poslanecké sněmovny.

Vyhnání sudetských Němců patří k nejtemnějším kapitolám naší historie. Byl to akt bezpráví. Za zločiny páchané Třetí říší jsme se dokázali mstít i na lidech, kteří se často provinili jen tím, že byli německé národnosti.

Uplatnili jsme princip kolektivní viny. A příliš málo jsme mysleli na to, že tím ničíme životy konkrétních lidí, rodin a celých rodů.

Slova poslance Rajchla, že „některé excesy nebyly chvályhodné, ale pochopitelné“, jsou ukázkou historické neznalosti, arogance a také toho, jak malou hodnotu pro něj má svobodný lidský život.

Stydím se za něj. Naštěstí jeho názory jsou přitažlivé jen pro procento voličů. Nebýt Tomia Okamury poslancem by nebyl.

Ing. Tomáš Czernin

  • TOP 09
  • senátor
