Talíř (KDU-ČSL): Navrhuji zařadit bod s názvem Média nedáme!

Děkuji za slovo, dobré dopoledne všem.
Já na program navrhuji zařadit bod s názvem Média nedáme! Přesně takto se totiž jmenuje iniciativa studentů, kteří se dnes po celé České republice potkávají, aby se postavili za veřejnoprávní média. Já jim velmi rozumím. Rozumím také odborům České televize a Českého rozhlasu, které vyhlašují svoji stávkovou pohotovost. Protože je to úplně jasné. Jediné, o co v tomhle příběhu jde, je prostě podmanit si média veřejné služby.
Tady není jediný racionální důvod, proč ten systém koncesionářských poplatků rušit. Jediný důvod je zrušit tu bariéru, kterou poplatky představují, mezi vládou a mezi těmi institucemi jako takovými. Je to krystalicky čisté. Vy se to snažíte prosadit na sílu a právě proto chceme tomuto jakýmkoliv způsobem zabránit.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Vy sice říkáte: Budeme garantovat příjmy těchto institucí. Jenže jak vám to máme reálně věřit, když se ani při skládání státního rozpočtu neřídíte zákonem? Jak vám to máme věřit, když jeden den ministr Oto Klempíř řekne: Povedeme o tomto návrhu diskusi, řekne to ředitelům České televize, Českého rozhlasu a hned tři dny nato přijde, představí vládní návrh, který je totální paskvil, to sami dobře víte, a tím pádem my vám nemůžeme věřit, i kdybychom chtěli.
Pomíjím to, že to je špatně z řady různých důvodů. Vypadává vám tam zákonná opora regionálního vysílání. Přece vy sami chcete, abychom to regionální vysílání zachovali. Milion lidí týdně poslouchá regionální vysílání Českého rozhlasu. Vypadávají vám tam garance pro neslyšící.
To přece není otázka koalice – opozice. Buď je to prostě záměr, nebo je to špatně, nebo je tam ještě nějaká jiná motivace, ale prostě ten návrh, jak je představený, tak má jediné řešení. Stáhnout ho, stáhněte to. Pojďme o tom vést diskusi napříč politickým spektrem s řediteli České televize, Českého rozhlasu, zejména s experty, ale jestli tenhle vládní návrh budete tlačit, návrh, kde nejsou garance pro neslyšící, kde nejsou garance pro regiony, tak je to jenom vaše vizitka.
Proto navrhuji tento bod, pojďme o tom diskutovat a zejména apeluji vládu – dejte ruce pryč od České televize a Českého rozhlasu, protože tahle média patří občanům, ne politikům. Děkuji a navrhuji to jako první bod dnešní diskuse.
Děkuji.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku