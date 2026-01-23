Teleky (KDU-ČSL): Vláda vystavuje stopku schváleným diplomatům

24.01.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k české diplomacii.

Teleky (KDU-ČSL): Vláda vystavuje stopku schváleným diplomatům
Foto: Archiv PLTV
Popisek: Lékař Róbert Teleky ze Vsetína

Vláda vystavuje stopku schváleným diplomatům. A proč?

Zastavení vyslání velvyslanců, které už schválila předchozí vláda i prezident, je zjevně důsledkem vnitropolitického sporu o jmenování pana Turka. Pokud je to tak, pak je to špatně.

Diplomacie nemá být rukojmím konfliktu mezi ústavními aktéry. Naše vztahy se spojenci, důvěryhodnost České republiky i kontinuita zahraniční politiky nesmí doplácet na to, že se doma někdo nemůže dohodnout.

Ústava nabízí nástroje, jak spory řešit, třeba kompetenční žalobou, byť si nemyslím, že by v tomto případě vedla k úspěchu. A tohle se rozhodně neřeší „stopkou“ pro diplomaty.

Česká republika si zaslouží klidnou a předvídatelnou zahraniční politiku.

A ne dojem, že velvyslanci jsou figurky, které se odklízejí ze šachovnice, když se hráči pohádají.

MUDr. Róbert Teleky, MBA

  • KDU-ČSL
  • poslanec
