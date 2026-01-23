Teleky (KDU-ČSL): Vláda vystavuje stopku schváleným diplomatům

Vláda vystavuje stopku schváleným diplomatům. A proč?
Zastavení vyslání velvyslanců, které už schválila předchozí vláda i prezident, je zjevně důsledkem vnitropolitického sporu o jmenování pana Turka. Pokud je to tak, pak je to špatně.
Diplomacie nemá být rukojmím konfliktu mezi ústavními aktéry. Naše vztahy se spojenci, důvěryhodnost České republiky i kontinuita zahraniční politiky nesmí doplácet na to, že se doma někdo nemůže dohodnout.
Ústava nabízí nástroje, jak spory řešit, třeba kompetenční žalobou, byť si nemyslím, že by v tomto případě vedla k úspěchu. A tohle se rozhodně neřeší „stopkou“ pro diplomaty.
Česká republika si zaslouží klidnou a předvídatelnou zahraniční politiku.
A ne dojem, že velvyslanci jsou figurky, které se odklízejí ze šachovnice, když se hráči pohádají.
MUDr. Róbert Teleky, MBA
