Trikolóra: Vláda se chystá nahradit současné Dětské skupiny jeslemi

Vláda se chystá nahradit současné Dětské skupiny jeslemi. Nově by měly vznikat hlavně v mateřských školách. Paní ministryně Jana Maláčová uvedla, že "Dětské skupiny, které existují - a je jich zhruba tisíc, necháme doběhnout s tříletou přechodnou dobou, jak co se týká normativu na financování, tak názvem. Nicméně k 1. 7. 2024 už by se všechna tato předškolní zařízení měla jmenovat jesle."

Podle údajné analýzy ministerstva práce v mateřských školách, dětských skupinách či mikro jeslích chybí zhruba 20.000 míst pro děti do tří let. Opatrování se tak nedaří zajistit třem z deseti děvčat a chlapců v tomto věku, pro které by ho rodiče potřebovali. Od tří let je nárok na školku. Jedná se o účelovou argumentaci, protože není jisté, že by o místa v budoucích jeslích byl zájem. Jako hlavní argument je uváděn, že stát chce umožnit ženám, aby mohly co nejdříve nastoupit do práce.

V RIA se uvádí následující odůvodnění novely zákona: „Navrhovaná úprava má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace, neboť prostřednictvím podpory služeb péče o předškolní děti v jeslích a mikrojeslích pomáhá vytvářet dostupnou a kvalitní síť předškolní péče, která pomůže rodičům při návratu na trh práce. Vzhledem k tomu, že 90 % pečovatelů o předškolní děti v současné době tvoří právě ženy, má předkládaný návrh pozitivní dopady zejména na ženy-matky, kterým umožní snadnější návrat do zaměstnání a udržení kontaktu se zaměstnáním při současné péči o dítě, a zlepší tak postavení žen s dětmi na trhu práce."

Vláda přichází s ideologickým modelem zákona, že všechny nově narozené děti by měly od půl roku postupně projít jeslemi a školkami. Vláda tím, že stanoví mnoho povinností pro nové jesle, de facto celý systém dětských skupin u zaměstnavatelů, zestátňuje. Zavádí něco, co jsme po roce 1989 zrušili. Stát by měl ve velkém rozsahu převzít výchovu dětí. Postupně by tak mohl mít prostor pro jejich indoktrinaci, aby měly zakódováno, že péči o malé děti přebírá ve velké míře stát. Je to tzv. „norský model". Zákon nestanoví povinnost využívat jesle, ale lze očekávat, že bude motivovat rodiny k takovému chování.

Oproti tomu Trikolóra ve svém politickém programu sleduje cíl v zájmu rodin:

Chceme snížit daňové břemeno, aby rodina měla možnost ponechat si co největší část toho, co si vydělá. Příčinou chudnutí ekonomicky aktivních rodin (tj. těch, kde živitel/é pracuje/pracují) není nízký příjem, ale vysoké daně. Co ponecháme rodinám, to ušetříme na sociálním státu. Snížením daňové zátěže umožníme pracujícím lidem v produktivním věku vytvořit si navíc zdroje na dobu stáří. Nižší daně – větší bohatství. Chceme zvýšit daňový bonus za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává a Vrátit rodičovskému příspěvku jeho původní smysl, aby maminky mohly být doma se svými dětmi alespoň tři roky.

Na podporu zaměstnávání žen – matek umožníme zaměstnavatelům zřizovat firemní školky nikoliv jako vzdělávací zařízení, ale jako místo otevřené ostatním druhům péče zřizované mimo školský zákon tím, že zjednodušíme legislativu, která usnadní vznik takových zařízení. Pokud jde o dětské skupiny, nebudeme z nich dělat jesle ani nějaké jiné školky pro nejmenší děti.

