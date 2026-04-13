Udženija (ODS): Dává smysl, aby toto architektonické dědictví bylo v rukou města

Mám skvělou zprávu z jednání Rady! Podpořili jsme navrácení Národního domu na Vinohradech Pražanům. Nemovitost dražil stát ve veřejné aukci a Praha měla možnost tuto částku dorovnat. Toho chceme využít. Oněch 399 milionů korun se využije z úspor, neohrozí to žádné projekty. Dává mi smysl, aby toto architektonické dědictví bylo v rukou města. Věřím, že to zastupitelé podpoří napříč politickým spektrem. Kdo chodíte na Míráku kolem, víte, že je to opravdu jedna z perel Dvojky.
