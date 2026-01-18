Urbanová (STAN): Počty kroužků vás dostávají do sněmovny, ne do vlády

19.01.2026 14:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pátečním hlasování o volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny v osobě Víta Rakušana.

Urbanová (STAN): Počty kroužků vás dostávají do sněmovny, ne do vlády
Foto: Starostove-nezavisli.cz
Popisek: Barbora Urbanová

Mnozí politici a političky se velmi radují z toho, jak dopadla páteční volba místopředsedy Poslanecké sněmovny. To to tomu Rakušanovi ale nandali, když je opozičních politiků 92 a on získal jen 83 hlasů, co na tom, že jde o reprezentaci velkého počtu voličů ve sněmovně a je ryze demokratické umožnit těm voličům být reprezentováni, pomstili jsme se Pirátům, pokračujem přes Rakušana a ještě vedle toho požadujem pro našeho kámoše Filipa vládní angažmá ačkoliv jeho počty kroužků vůbec nevypovídaj o tom, kolik lidí v zemi by ho za ministra rádo vidělo (Motoristé jsou nejmenší parlamentní strana, doslova jich tolik není) a navíc počty kroužků vás dostávaj do sněmovny, ne do vlády...

Já teda nerada kazím dobrou historku pravdou (ok, to trochu kecám), ale kdyby možná uměli ty lidi počítat, došlo by jim, že se radují naprosto hloupě. Je tedy pravda, že psát to po týdnu, kdy se vládní poslankyně rozčilovala, že se ještě neschválil ani jeden zákon při jednání O DŮVĚŘE NOVÉ VLÁDĚ (haló, máte předsedu sněmovny, proč sněmovnu v prosinci vůbec nesvolal? Mohli jsme toho schvalovat hodně!), je skoro jako házení hrachu na zeď, ale přeci jen... Ráda vysvětlím.

V současné sněmovně je 92 opozičních politiků a 108 vládních. Jak se mohlo celý pátek sledovat, ne všichni byli ve sněmovně. Zatím stále platí, že se v případě běžných sněmovních dnů tzv. párujeme. Znamená to, že se udržuje poměrné zastoupení poslanců. Já třeba celý týden ze zdravotních důvodů chybím, znamená to, že se mi na každý den jednání hledá z vládních poslanců jeden, který na hlasování bude chybět taky. Na důvěru vládě to samozřejmě neplatí, stejně jako se to nedrželo u tzv. mimořádných schůzí, ale v pátek byla schůze běžná.

A proto se musíme dívat na úplně jiný údaj: počet vydaných hlasovacích lístků. Těch bylo 183. To znamená, že při volbě chybělo 17 poslanců a já vám dám ruku do ohně za to, že 9 bylo z jednoho tábora a 8 z druhého. Proč si jsem tak jistá? Kvůli výsledkům voleb. Jedna volba byl místopředseda Rakušan, který získal 83 hlasů. Tedy přesně o 9 (!!) méně, než bylo třeba. O kolik přesně poslanců má vládní koalice víc, aha? V další volbě se jednalo o Pavla Žáčka a jeho předsednictví Stálé komise pro kontrolu GIBS. Získal 84 hlasů. Tedy přesně o 8 (!!) méně, než bylo třeba. Je tam jeden hlas, který nám tzv. hapruje, buď “zradil” jeden z koalice nebo jeden z opozice, to už se nikdy nedozvíme, proto jsou volby tajné. Ale jedná se o 1 člověka a důvody mohou být opravdu různé v různých stranách. Takže přátelé, šach mat Rakušanovi se opravdu nestal, doslova jsme si obě ty skupiny zůstaly na svém plus mínus jeden poslanec.

Ano, i volby si hlídáme: kdo je na místě, kdo je omluven. Bylo by blbý, kdyby si to vládní koalice neohlídala a její poslanci by odjeli dřív domů a my zrovna těch lidí na místě měli víc, že. Vtipné na tom je, že udržení tohoto systému, tzv. párování, je v zájmu vládní koalice, těch, kteří mají víc. Protože to ONI budou ti, kteří potřebují vládnout, tlačit věci případně některým bránit. To jen kdyby náhodou nějaké lidi z radikálních stran napadlo tenhle systém zrušit

Ing. Barbora Urbanová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mira Třebická: Pirátská obří zadková strategie
Rozhovor půjde celý, nebo žaloba. U Trumpa udeřili na kreativní novináře
Trump chce ponížit Evropany, o Grónsko mu nejde. Podle analytika je může skamarádit s Putinem
Rusové Ukrajincům dělají zimu horší než kdy předtím

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Urbanová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by se systém párování zachovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Absurdně levný benzín?

Nemyslíte, že jste spíš absolutně odtržen od reality? Uvědomujete si vůbec, jaké jsou mzdy většiny občanů? Ne průměrná, ale reálná mzda. A dochází vám, že většina lidí je na tom ekonomicky dost bídně, i když pracují? Uvědomujete si, že pro většinu není benzín opravdu levný, stejně jako třeba elektro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Urbanová (STAN): Počty kroužků vás dostávají do sněmovny, ne do vlády

14:02 Urbanová (STAN): Počty kroužků vás dostávají do sněmovny, ne do vlády

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pátečním hlasování o volbě místopředsedy Poslanecké…