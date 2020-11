Valachová (ČSSD): Dotační politika v příštích letech určitě nebude tak bohatá, jak jsme byli zvyklí

reklama

Vážený pane předsedající, vážená kolegyně a kolegové, vážená vládo, paní ministryně financí. Dovolte mi, abych i já se vyjádřila k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021. Budu také reagovat na některé své předřečníky. Především bych chtěla říct, že návrh státního rozpočtu, tak jak je předložen, včetně deficitu, podporuji a podpořím ho v rámci prvního čtení. Ten důvod je jednoduchý a myslím si, že je jasné, že procházíme velmi těžkou zkouškou, kterou bezpochyby boj s covidem 19 je a potřebujeme zdroje na to, abychom dokázali udržet ekonomiku v chodu, a nejenom to, abychom samozřejmě se velice rychle vrátili na původní kondici naší ekonomiky a pokud možno tuto příležitost zúročili i tak, že změníme vůbec povahu našeho hospodářství, naší ekonomiky a naší budoucnosti právě skrze dobře zacílené finanční prostředky, které skrze státní rozpočet ekonomiku podpoří. Proto i tedy výše deficitu má mou podporu.

Nesdílím tedy obavy, které tady zaznívaly a vyzývaly k utahování opasků. Souhlasím s tím, že tuto cestu jsme si již jednou zkusili, neosvědčila se a dá se říct, že všechny ekonomiky světa se shodují na tom, že v této době deficity nejsou problém. Problémem by samozřejmě bylo, kdybychom finanční prostředky špatně zamířili, zacílili a špatně investovali, a to, si myslím, není v žádném případě náš případ.

Zaznělo tady, tím reaguji na předřečníky, vaším prostřednictvím, pane předsedající, z úst pana poslance Skopečka to, že snad vláda hnutí ANO a sociální demokracie hospodařila - prohospodařila tedy - s šílenými deficity. To samozřejmě parafrázuji. Samozřejmě není to pravda, a pan kolega Skopeček to ví. Koneckonců i já sama jsem při různých předkladech rozpočtu kritizovala, že návrh - ano, byly navrhovány deficitní rozpočty v období růstu, ale také je pravda, že nakonec skončily vyrovnané, nebo dokonce s přebytkem, což si myslím, že z pohledu občanů je docela podstatná věc. To znamená, v tomto období růstu nakonec to dopadlo tak, že jsme hospodařili vyrovnaně nebo dokonce s přebytkem. Tak myslím si, že by bylo dobré, abychom opravdu, a často k tomu tady vyzýváme během dneška, mluvili pravdu a také popisovali fakta, tak jak jsou. Podotýkám že ty návrhy a potom ty výsledky, že byly jiné, jsem i já kritizovala koneckonců, i přítomná ministryně financí se vždy snažila, aby návrh a cíl korespondovaly, ale už jsme si tady mockrát vysvětlovali, proč ty predikce byly v těch minulých letech složité.

Další věc, kterou bych chtěla říct, a myslím si, že to patří na první čtení rozpočtu, v minulých letech se veřejné finance jak státu, tak obcí a krajů konsolidovaly. Také jsme v minulých letech velkými prostředky investovali do regionů, do území. Tady si myslím, že je potřeba v tuto chvíli poukázat na to, že stát, obce i kraje se v době korona krize nacházely ve velmi dobré kondici z hlediska hospodaření s veřejnými prostředky. Já jsem přesvědčena o tom, že to je také jeden z důvodů, proč se nám daří z hlediska makroekonomických údajů relativně se držet, jak státu, tak koneckonců i našim krajům a obcím.

Samozřejmě mám na srdci to, že tím, že dochází aktuálně ke změnám daní, leckdy velkou většinou Sněmovny, a tím pádem i ke změnám daňového mixu v době ekonomického ochlazení, což úplně není vždy vnímáno v makroekonomii jako žádoucí a šťastné, tak to samozřejmě ovlivňuje i množství financí v území, to znamená, tedy ovlivňuje to rozpočty obcí a krajů. Tady bych chtěla říct, že mi to samozřejmě dělá velkou starost. Víte, že před několika dny jsme tady diskutovali o možných kompenzacích například směrem ke krajům, ale já věřím, že náš celkový přístup, naší vlády, jak v tom příštím rozpočtu, tak ve výhledu a v dalších opatřeních směrem k obcím a krajům, doposud byl a bude i nadále fér a budeme samozřejmě pečovat o to, aby se kraje či obce nedostaly například při ucházení se o úvěry u soukromých bank nebo o evropské peníze skrze Evropskou investiční banku do situace, že by tyto prostředky nemohly získat. Protože je jasné, že dotační politika v těch příštích letech určitě nebude úplně tak bohatá, jak jsme byli zvyklí v době hospodářského růstu.

Co se nezmění, a to oceňuji z hlediska návrhu rozpočtu, je, že i nadále budeme v regionech a právě směrem k našim obcím a krajům podporovat významné investice. To tady bylo opakovaně chváleno a já si myslím, že podpora investic z hlediska dalšího rozvoje, nastartování ekonomiky je dobře v rozpočtu zpracována.

Na závěr se vyjádřím celkově řekněme k těm dalším speciálním výdajům. Samozřejmě jsem velice ráda, že i v této chvíli roste rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a že směrem ke vzdělávání jsme připraveni, a je na tom velká shoda, vydávat více. Na druhou stranu se přiznám, že v období právě přerodu ekonomiky, protože ekonomika skutečně se v tuto chvíli z hlediska celého světa do určité míry rodí znovu díky koronaviru, tak myslím si, že v této době bychom možná zasloužili ještě ambicióznější investice směrem ke vzdělávání. A já budu velice ráda, když při svém shrnutí v rámci prvního čtení rozpočtu paní ministryně financí případně ještě do podpory vzdělávání nejenom dětí, studentů, žáků, ale také do podpory dalšího vzdělávání dospělých. Myslím si, že to je velká výzva a bezpochyby plán obnovy, a v rámci evropských peněz na toto bude určena velká částka, jak říkám, budu ráda, pokud paní ministryně financí v rámci prvního čtení toto ještě více popíše a podtrhne.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost. Myslím si, že v rámci prvního čtení bychom se měli bavit o těch obecných parametrech. Jak už jsem řekla, rozpočet podpořím a samozřejmě se budu těšit na debatu v tom dalším čtení rozpočtu, kdy už se budu věnovat své srdcové záležitosti, to je školství a vzdělávání. Děkuji.

