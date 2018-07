Valachová (ČSSD): Praha 13 zřídila speciální školku pro dvouleté děti

Vezměme to tak: Dvouleté děti v MŠ byly, jsou a je jich více a více a na tom se nic nemění (a je to letitý následek zrušení jeslí v první polovině devadesátých let a pak v roce 2013).

Co vůbec není na všech místech zajištěno, to jsou odpovídající podmínky pro takové děti a také podmínky pro paní učitelky, neboť jejich práce je stále náročnější. Mnohde jsou tedy dvouleté děti v mateřských školách za podmínek, které nelze nazvat ani "nevyhovujícími", protože vytvářejí tlak na děti i učitelky.

Změnit se to mělo právě nejpozději v roce 2020, který měl znamenat nejen právo dvouletých dětí na místo ve školce, ale také jasné definování podmínek (a financí), které k tomu musí být vytvořeny (a uvolněny).

Výsledek "akce" zrušení garance míst pro děti mladší tří let od roku 2020 je ale jedna velká nula.V reálném světě dvouletých dětí neubude (mimo jiné proto, že už nemáme ty jesle), navíc reálně hrozí, že už nikdo dále situaci mateřských škol, kde je více a více takových dětí, ani situaci učitelek a fakt neskutečné náročnosti jejich práce, a ani situaci rodičů malých dětí, řešit nebude.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



Jedna osvícená obec nebo městská část (Praha 13) je skvělý příklad, že věci by se daly řešit pro obyvatele a rodiče a hlavně pro děti i učitelky způsobem, který by všem pomohl. A beru jako velký příslib, že to je dílo široké pravo-středo-levé koalice na radnici. Je to důkaz toho, že když se myslí především na děti a rodiče a učitelky, lze otázku předškolní péče o naše děti řešit.

