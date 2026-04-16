Válek (TOP 09): Česká televize a Český rozhlas jsou rodinné stříbro

Česká televize a Český rozhlas jsou rodinné stříbro, ne položka v rozpočtu, která bude každý rok rukojmím politického hašteření o rozpočtu. Plány vládní koalice jsou nepokrytou snahou o přiškrcení jejich rozpočtu a následné ovládnutí. Argumenty praxí v západní Evropě jsou zcela mimo. Západní politici by si totiž nikdy nedovolili tak okaté vyhrožování médiím a pronášet tak nehorázná prohlášení směrem k médiím, jako to dělá vládní koalice.
Stačí se podívat na vývoj na Slovensku a Maďarsku. Začínalo to „jen“ změnou financování, pokračuje tlakem na svobodu projevu a končí to službou ve prospěch vlády. Se státní propagandou už zkušenost máme a odmitám se k ní vracet. Proto je nezbytné, abychom nezávislá veřejnoprávní média ochránili.
Nehrozí totiž nic menšího, než to, před čím varoval už Orwell: kdo kontroluje informace (média), kontroluje realitu – a tím i lidi. Svoboda projevu není “jen moci mluvit a psát”, ale moci říkat nepříjemné věci bez trestu. A to se vládě nelíbí. Teď už jen aby se Ministerstvo kultury přejmenovalo na Ministerstvo pravdy.
