Válek (TOP 09): Neznám letní a podzimní rozpis pana premiéra k obsazování Ministerstva zdravotnictví

Je to škoda, že se neposuneme k závěru, ale tak já se rád tady pobavím. Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové z vlády, vážené poslankyně a poslanci, tak já teď jsem lehce zmaten. Prostřednictvím pana předsedajícího kolega Nacher nabádal ke spolupráci a prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Janulík naopak říkal, že když jsme v té opozici, ať máme jaké nápady chceme, tak ať táhneme, protože v podstatě až vyhrajeme volby, tak ty naše nápady... Možná byste se měli první, přátelé z koalice, dohodnout, jak to tedy míníte, jestli tedy ano spolupráce, nebo máme ty svoje nápady si schovat, až vyhrajeme volby.

A já jsem nesmírně rád a opravdu jsem upřímně rád, že koalice ANO, ČSSD s podporou komunistů je jednotná ve svém postoji k euru; doufám, že je to ten postoj komunistů, a i istanbulské úmluvě. Ta jednotnost v koalici mě nesmírně těší. Jsem rád, že i v jiných postojích je jednotná. Uvidíme v dalších hlasováních.

Kdybych argumentoval stejně prostřednictvím pana předsedajícího jako pan poslanec Nacher, použil bych ohledně toho, proč jsme nepodepsali nějaký materiál, který tady údajně koluje několik měsíců a týká se demise vlády, je to úplně stejné, proč pan poslanec Nacher prostřednictvím pana předsedajícího neposlal, nepodepsal návrh zákona na odškodnění obětí z roku 1969. Je to jednoduché, protože já jsem nenašel dost času a trpělivosti, abych mu ho dal k podpisu. Kdybych za ním přišel a požádal ho, protože je to slušný člověk a vážím si ho, tak jsem přesvědčen, že by ho podepsal. Nikdy, nikdy! bych si netroufl mu říct, že nepodepsal nějaký dokument jenom proto, že o to nebyl požádán. A mě jako předsedu klubu TOP 09 nikdy nikdo nenabídl, abych dal svůj podpis pod tuto podobnou schůzi, jako je naše. Já jsem o nic takového nebyl požádán. Pokud nějaké hnutí, nějaká strana něco takového iniciovala, pak bych čekal, že předseda té strany nebo předseda klubu přijde za mnou a řekne: chcete připojit podpisy pod tuto výzvu, pod tuto mimořádnou schůzi? Takto to tady funguje.

A co se týče té spolupráce, já opravdu považuji za velmi nekorektní vůči mé osobě napadání ze spolupráce. Já jsem se opravdu snažil a snažím se, a čekal bych, že to ministr zdravotnictví potvrdí, spolupracovat. Snažím se o to, snažím se být korektní. Anticovid tým opakovaně nabízel ministrům spolupráci - ministrům zdravotnictví - a není moje vina, že než jsme byli schopni se potkat na schůzce, tak je premiér odvolal. Za to já nemůžu! S panem ministrem Blatným, který vydržel déle než jeho předchůdci, tak jsme se potkali. Když už jsme se domluvili, když už se to začalo dařit, bum a objevil se pan ministr Arenberger. Já doufám, a teď tady veřejně, aby to slyšeli diváci, abyste to slyšeli vy, kolegové, abyste to slyšeli vy, milí, vážení a drazí ministryně a ministři, nabízím spolupráci Anticovid týmu. Pokud tato vláda bude pokračovat, já jsem připraven a celý Anticovid tým je připraven spolupracovat, ale já neznám letní a podzimní rozpis pana premiéra, co se týče obsazování Ministerstva zdravotnictví. A je možné, že za dva týdny, tři týdny budeme mít opět nového ministra zdravotnictví. A nebude to moje chyba, že ta spolupráce nebude fungovat. Tak prosím, prosím, nedělejme věci, které zbytečně dráždí k technickým a dalším poznámkám. Pojďme se posunout dál.

Děkuji.

