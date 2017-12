Valenta (BPP): Na ekologické teroristy si už došlápla policie. Obvinila je z vydírání.

Konečně vyplouvá pravda najevo! Policie obvinila předsedy dvou ekologických spolků z Karvinska z toho, že vydírali několik let podnikatele tím, že účelově blokovali jejich stavební řízení. No vida! Říkám to několik let. Ochrana životního prostředí se v posledních době zvrtla do ekologického terorismu. Úzká skupinka spekulantů totiž dokáže díky příliš „zelené“ legislativě obstruovat nejen soukromé investice, ale také např. klíčové dopravní stavby potřebné pro celý region. To, že to tito lidé nedělají z bohulibých důvodů, ale že jim jde o jejich osobní benefity, nikoliv ochranu chrněných rostlinek nebo živočichů, se vždy vznášelo kolem všech mediálně sledovaných případů. A že nešlo jen o spekulace a prázdnou kritiku, teď potvrzuje také policie!



Příběhem ekologických organizací z Karvinska není ani první ani poslední. A řekl bych, že není ani pomyslnou špičkou ledovce. Jde podle mého soudu jen o skupinku „poběrkářů“, kteří tyto ekologicko-vyděračské praktiky pouze špatně obkoukali od „velkých hráčů“. Vždyť všichni si velmi dobře ještě vzpomínáme, jak ekologičtí aktivisté blokovali rozjezd průmyslové zóny v Nošovicích. Teprve v okamžiku, kdy přišel Nadační fond Hyundai a poukázal na veřejně prospěšné účely v regionu částku 20 milionů Kč, zastavili tito ekologičtí teroristé své obstrukce. A odstěhovali se k nám do Zlínského kraje a začali rozvíjet své nátlakové metody ve strategické průmyslové zóně Holešov či u výstavby páteřních dálnic D49 a D55. Postupy jako přes kopírák, jen zatím nenašli „mecenáše“, který by jim naskočil na jejich vydírání a vysázel na dřevo několik milionů korun.

Ivo Valenta BPP



senátor



Určitě stojí za povšimnutí, že tito ekologičtí aktivisté používají skutečně „zajímavé“ metody. Když už pominu fakt, že se při vynucených výzkumech neštítí účelově vypouštět do sledovaného území chráněné živočichy, tak mne nepřestává udivovat exkluzivní právní erudice, kterou oplývají tyto ekologické spolky. No vůbec si nedělám iluze, že to jsou ekologové, kteří mají tak precizní znalost legislativy a procesního práva. Není to náhodou organizace Frank Bold, tedy kdysi tzv. Ekologický právní servis, kdo je vybavuje právními argumenty? Není to náhodnou právě tento prapodivný tým právníků, jehož členové sedí mimo jiné také v Nadačním fondu Hyundai? Že by to byly náhody? Nevěřím!



Je tedy na čase, aby se policie a státní zastupitelství konečně začaly zabývat těmito případy, tedy alespoň „špičkou ledovce“. Orgány činné v trestním řízení by měly začít konat a prověřovat případy, které jsou de facto stejné s těmi, které se odehrály na Karvinsku a kde už padla obvinění. Myslím si, že když si policisté skutečně posvítí na ty, které se nebojím nazývat ekologickými teroristy, určitě odhalí zajímavý propletenec vztahů, vazeb a kriminálních souvislostí. Je načase zastavit tuto nebezpečnou chobotnici, která nejen torpéduje klíčové investice, ale také zneužívá své ekologické krytí k vlastnímu prospěchu. A v konečném důsledku kazí pověst i těm, kterým skutečně leží na srdci ochrana životního prostředí.



Ivo Valenta

slovácký senátor

autor: PV