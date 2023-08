Vích (SPD) Návod vlády Petra Fialy, jak položit českou ekonomiku

reklama

Co je špatného na tom, že občané České republiky budou chodit do důchodu nejpozději v 65 letech, budou mít možnost předčasného důchodu v případě vážnějších zdravotních problémů či nezaměstnanosti? A co je špatného na tom, že budou mít valorizované důchody v případě vyšší inflace? Nic špatného na tom samozřejmě není, to jen vláda Petra Fialy „rozebírá” státní rozpočet takovým tempem, že při současných zákonech by na jejich přátele a Ukrajinu tolik nezbylo. Novým trikem je vyvádět zadlužování mimo státní rozpočet a přenášet zadlužení až na další vlády a další generace, a to včetně nesmyslů typu 24 kusů amerických stíhaček F-35.

Vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů už má tak nízkou důvěru obyvatel, že jí "rozhodně důvěřují" pouhá 2 % voličů a "důvěřují s výhradami" další 23 % procenta voličů. Podle posledního průzkumu CVVM tak vládě celkově nedůvěřuje 75 % voličů a důvěřuje jen 25 % voličů. To jsou úplně neuvěřitelná čísla vzhledem k tomu, co pořád slyšíme jak v televizi, tak dalších médiích a z toho, jak se chválí sami členové téhle vlády národní nedůvěry. Více nedůvěry snad neměla žádná vláda v novodobě historii.

Dalo by se předpokládat, že po tomhle strašidelném výsledku dojde k naléhavým jednáním pětikoalice, jak svou image u občanů rychle a efektivně zlepšit, jak se dohodnout s opozicí na prosazování zákonů v Poslanecké sněmovně, které okamžitě vylepší situaci rodin a jednotlivců v České republice a tím jim to zvýší volební preference. Ale místo toho je hlavním bodem zářijového jednání Poslanecké sněmovny "kompenzační balíček", kterým se mají sebrat peníze i těm českým občanům, na které zatím ještě nedošlo. Namátkou studentům změnami v dohodách o provedení práce a pracovní činnosti, rodinám s dětmi zrušením školkovného, osobám samostatně výdělečně činným zvýšením odvodů, zaměstnancům zhoršením benefitů a odebráním peněz z platu na nemocenské pojištění, a tak bych mohl dále pokračovat.

Kdo naopak zajásá jsou prodejci tichých vín, vydavatelé knih (už se nechali slyšet, že do cen se to nepromítne), současný prezident až půjde do penze (protože proti zvýšení penzí předchozích prezidentů už je připraven "pirátský" pozměňovací návrh). Trochu divný balíček ve stylu "chudým brát a bohatým dávat". Běžným občanům se má zdražit na co se jen podívají, od topení tuhými palivy, přes dopravu, různé odvody, až po nákupy (dokonce i plenek pro děti). Dost by mě zajímal další průzkum důvěry ve vládu (pokud k němu vůbec dojde), kde už bude vidět nálada obyvatelstva po projednání tohoto "dárkového koše" v září v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu. Tuhle vládu rozhodně nejde obviňovat z populismu, právě naopak, dělá vše, aby oblíbená u lidí nijak nebyla.

V létě měla pětikoalice hlavní starost co nejrychleji protlačit smlouvu "o pobytu cizích vojsk v ČR" (Dohodu mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany), hlavně než si ji víc lidí stačí přečíst a pochopit její smysl. V říjnu má zase ministryně obrany plán co nejrychleji schválit případný nákup stíhacích letounů z USA, které jsou neskutečně předražené a zcela zbytečně budou nahrazovat zcela dostačující a plně funkční Gripeny, které má Armáda ČR ve výzbroji a je s nimi spokojenost. Takže místo aby pětikoalice šetřila, hodlá dále utrácet jak na dluh (schodkem státního rozpočtu, tak mimorozpočtovými formami zadlužení - např. prostřednictvím Národního plánu obnovy čerpajícího z programu Next Generation EU). A aby to alespoň trochu opticky vyrovnala „sedře z kůže” občany ČR. Plus nějaké ty peníze věnuje jak migrantům z Ukrajiny, tak těm z nich, co by chtěli odjet (nejnovější nápad z MV).

Takže na jedné straně se vláda tváří, že peněz máme dost, a na druhé bere peníze jak současným, tak budoucím důchodcům, a k tomu prakticky všem dalším daňovým poplatníkům. Do toho dokonce už i Hospodářská komora přestává této vládě krýt záda a zveřejnila analýzu, že Česká republika vyčerpala všechny své faktory růstu a ztratila své konkurenční výhody. Tedy se kromě i v EU neobvykle vysoké inflaci během posledního roku přidává ještě negativní výhled do dalšího období. To jsme si tedy pomohli? Je otázka, jestli to vůbec zvládne dát dohromady ta následující vláda, protože je to práce tak pro dvě vlády, které po téhle budou následovat. Je až neuvěřitelné, jak moc se dá na úrovni státu zkazit za necelé dva roky vlády pětikoalice. Čím dřív svůj mandát ukončí, tím lépe pro Českou republiku.

