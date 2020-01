Vích (SPD): Třikrát předražené radary Vera NG pro českou armádu

Je nepřijatelné, aby pasivní radiolokátor, konkrétně dva systémy Vera NG, který nakoupí pro Armádu ČR Ministerstvo obrany, byl třikrát dražší než srovnatelný systém od stejného výrobce, když ho kupuje do své výzbroje NATO. Naši daňoví poplatníci tak mají dát 1,5 miliardy korun (včetně DPH) za obdobný systém, který NATO koupilo v roce 2014 pro základny v Itálii za 434 milionů korun. Navíc v ceně není zahrnut ani servis, ten se bude dojednávat až následně, přitom NATO v té ceně již servis zahrnutý mělo, a to dokonce na 10 let.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) argumentuje technickými rozdíly obou dodávek. Na zakázku bylo dle ministra obrany vyčleněno 780 milionů, s tím, že je tam možná několika milionová indexace. Nyní je to však 1,5 miliardy. Může se také jednat o rozdíly ve specifikaci, to by měl ministr Metnar ale umět vysvětlit a hlavně toto mělo být promítnuto do ceny, kterou jsme projednávali na Výboru pro obranu PS PČR. Pokud se jedná o pochybení ministra obrany Metnara, měl by rezignovat. Pokud se jedná o pochybení jemu podřízených úředníků, jedná se i tak o odpovědnost ministra obrany a měl by k tomu přijmout adekvátní personální opatření. Není prostě možné takto plýtvat veřejnými prostředky.

Podporuji kupovat vojenskou techniku a výzbroj od českých výrobců, ale nikoliv na úkor násobně zvýšených nákladů. Takhle silně nadhodnocená cena je prostě naprosto skandální. Ministerstvo obrany by vždy mělo postupovat s péčí řádného hospodáře. Podle všeho tak ale nečiní.

Doufám, že z této kauzy a jí podobných budou vyvozeny nějaké jasné a konkrétní závěry, ať již ze strany vlády ČR anebo Ministerstva obrany. Protože jinak nedává smysl navyšovat obranný rozpočet, když by z toho měl mít prospěch někdo jiný než Armáda ČR zlepšeným a dostatečným (nikoliv přehnaným a z hlediska potřeb obrany státu zbytečným doplňkovým) vybavením.

Hlavní úkol Armády ČR je jasný - obrana území České republiky. V případě předraženého nákupu bez povšimnutí vzniká také precedens, že když to prošlo jednou, příště to může projít znovu. A to je prostě nepřijatelné!

Ing. Radovan Vích

Místopředseda Výboru pro obranu PS PČR

Převzato z profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

poslanec

