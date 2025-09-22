Vích (SPD): Vích (SPD) Bydlení musí být zajištěno pro občany ČR. Prioritně

Do věku dospělosti se dostávají silné ročníky narozené v roce 2006 a dál. A překvapení – nemají kde bydlet! To je asi stejný údiv, jako když v zimě sníh překvapí silničáře.
Volná ruka trhu se ohledně bydlení poflakuje
Volná ruka trhu už předvedla, co umí. Zajistit bydlení pro všechny, kdo to potřebují, to opravdu neumí. Takže musíme vrátit do hry stát, obce, kraje. Prioritní musí být zajištění bydlení pro české občany. Nejvíc to budou potřebovat mladí lidé nebo starší lidé, kteří z nějakého důvodu přišli o dosavadní bydlení.
Na zájmy zahraničních penzijních fondů a jiných zahraničních investorů bychom opravdu neměli brát zřetel. Ti si můžou koupit do svého portfolia něco jiného. Ale pro naše lidi potřebujeme dostatek bytů, a to za rozumné ceny. A je zde i otázka vhodných velikostí bytů.
Ing. Radovan Vích
Na druhé straně garsonka může být pohodlná pro samostatně žijícího seniora nebo seniorku, nebude mít tolik práce s úklidem. Mohou vznikat i nové typy bytů, např. celé patro pro studenty s kuchyňkou a společnými stravovacími prostory.
Flexibilita trhu je důležitá. A když trh s nemovitostmi s nabídkou pokulhává, musí se zapojit stát, kraje, obce. Mix nájemního, družstevního a osobního vlastnictví bytů, to potřebujeme. Žádné centrum města nepotřebuje většinu bytů, používaných jen na přechodné ubytování. Na to mají sloužit hotely. Potřebujeme domy, kde u většiny bytů svítí večer okna. Pokud to tak není, je něco špatně.
Předražené nájemné
Bohužel růst nájemného v ČR pokračuje. Nájemné zdražuje ve starších i nových bytech. Zdražování navíc pravděpodobně bude kvůli velké poptávce a nízké nabídce nájemního bydlení pokračovat. Podle dat inzertního webu Sreality (ZDE) stouplo měsíční nájemné napříč ČR ve druhém čtvrtletí meziročně o 7 %.
To znamená, že za 70metrový byt platí nájemníci v průměru téměř 20 000 korun měsíčně, přičemž v Praze je to 28 000 korun měsíčně. Z této analýzy rovněž vyplývá, že ceny pronájmů bytů ve velkých městech v posledních letech vzrostly tak výrazně, že si řada lidí už samostatné bydlení nemůže dovolit, a tak hledají spíše cenově dostupnější spolubydlení, které také zdražuje.
Růst cen nájemného je v posledních letech tak výrazný, že překonává i růst mezd českých zaměstnanců, což dostupnost bydlení dále zhoršuje. Podle dat Eurostatu enormně roste počet lidí, pro jejichž rozpočty představují náklady na bydlení výraznou zátěž, tedy nad 40 % čistých příjmů domácnosti. Týká se to 14,1 % českých rodin.
Pracující rodiny musí být schopné utáhnout bydlení v ČR
Hnutí SPD má řešení, které zajistí dostupné bydlení pro české pracující občany a rodiny. Je třeba zjednodušit a zrychlit procesy územního plánování a stavebního řízení, a zejména razantně rozšířit nabídku cenově dostupných bytů. Protože když se vhodné pozemky zastaví předraženými byty s obřím nájemným, těžko tam vznikne dům pro běžné rodiny s dětmi z daného místa.
Dostupné byty může zajistit pouze masivní obecní a družstevní výstavba s finanční a daňovou podporou státu včetně bezúplatného převodu pozemků na tuto bytovou výstavbu. Jen to může zajistit dostatečný počet cenově dostupných vlastnických i nájemních bytů.
Současně je nutné podpořit i koupěschopnost občanů, aby své bydlení ufinancovali bez nutnosti čerpat sociální dávky. Sem patří např. nízko úročené půjčky na bydlení pracujícím rodinám s garancí státu a zpřístupnění hypoték i pracujícím občanům a domácnostem s průměrnými příjmy.
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích
