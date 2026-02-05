Mádlová (ANO): Babiš získává bezprecedentní důvěru voličů

Opozice v kostce: Jeden společný narrativ (jejich slovy notičky) opakující, že máme slabého premiéra. Nic jiného neumí. Nic jiného nemají. Chtěli by nás školit. Chtěli by nám zřejmě rozesílat komunikační karty. S tím je ale konec. To skončilo 15. prosince 2025.
Slabý premiér? Ani náhodou. Andrej Babiš má odvahu říkat nepopulární věci. Apeluje na evropskou konkurenceschopnost přímo a bez floskulí. Andrej Babiš je tak slabý, že vybudoval miliardovou společnost, které se vzdává, aby mohl stát v čele této země. Mimochodem jako jediný premiér České republiky se dokázal vrátit po čtyřleté pauze v opozici, kde neodpočíval, ale pracoval. Získává bezprecedentní důvěru voličů. Opozice si o ni může nechat zdát.
Opozice si musí zvyknout, že vláda už nebude dělat politiku na sociální síti X a neomezí se na prázdné deklarace. Taková politika v říjnových volbách neuspěla.
PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA
