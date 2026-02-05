Mádlová (ANO): Babiš získává bezprecedentní důvěru voličů

05.02.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chování současné opozice.

Mádlová (ANO): Babiš získává bezprecedentní důvěru voličů
Foto: plzeň.cz
Popisek: Ivana Mádlová

Opozice v kostce: Jeden společný narrativ (jejich slovy notičky) opakující, že máme slabého premiéra. Nic jiného neumí. Nic jiného nemají. Chtěli by nás školit. Chtěli by nám zřejmě rozesílat komunikační karty. S tím je ale konec. To skončilo 15. prosince 2025.

Slabý premiér? Ani náhodou. Andrej Babiš má odvahu říkat nepopulární věci. Apeluje na evropskou konkurenceschopnost přímo a bez floskulí. Andrej Babiš je tak slabý, že vybudoval miliardovou společnost, které se vzdává, aby mohl stát v čele této země. Mimochodem jako jediný premiér České republiky se dokázal vrátit po čtyřleté pauze v opozici, kde neodpočíval, ale pracoval. Získává bezprecedentní důvěru voličů. Opozice si o ni může nechat zdát.

Opozice si musí zvyknout, že vláda už nebude dělat politiku na sociální síti X a neomezí se na prázdné deklarace. Taková politika v říjnových volbách neuspěla.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Šlápla Nerudová kamsi? Šíří se scéna s poslankyní
Mádlová (ANO): Můžeme vrátit České republice stabilitu, respekt i směr
Mádlová (ANO): Rakušanovo hnutí by mělo projít dedozimetrací
Mádlová (ANO): Pacienty čeká chaos – někde bude otevřeno, jinde zavřeno, bez jasných pravidel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Mádlová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je konec twitterové politiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Jmenování ministrů

Tvrdíte (říkal jste to v televizi), že prezident musí jmenovat ministra na návrh premiéra, protože ten nese za vládu zodpovědnost a má tak právo si vybrat ministry. Ale nikdo ani prezident přeci premiérovi nikoho nepodsouvá nebo nenutí. On přeci jen říká, že někoho jmenovat nechce. To je něco jiného...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potravinový záškodník bránící hubnutí tuku na břišePotravinový záškodník bránící hubnutí tuku na břiše Barva moči vypovídá o stavu vašeho zdravíBarva moči vypovídá o stavu vašeho zdraví

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mádlová (ANO): Babiš získává bezprecedentní důvěru voličů

12:04 Mádlová (ANO): Babiš získává bezprecedentní důvěru voličů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chování současné opozice.