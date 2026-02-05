Rakušan (STAN): Migrační pakt? Babiš otočil o 180 stupňů

„Domluvili jsme se, že budeme spolupracovat a že to budeme řešit celoevropsky,“ řekl Babiš o zmíněné snídani evropských státníků.
Spolupráce a celoevropské řešení. Jediný recept na problém zvaný nelegální migrace. Já to říkám konzistentně, Andrej Babiš až po volbách, před nimiž mával útočnými slogany proti migračnímu paktu. Teď se zřejmě seznámil aspoň s některými fakty. A taky posnídal se skutečnými státníky. A pak otočil o 180 stupňů. Premiér bez kompasu, bez názoru, bez hodnot.
Bezradný, zmatený muž, který v téhle náročné době bohužel stanul v čele naší země.
