Rakušan (STAN): Migrační pakt? Babiš otočil o 180 stupňů

05.02.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migračnímu paktu.

Rakušan (STAN): Migrační pakt? Babiš otočil o 180 stupňů
Foto: Screen FB Vidlákovy kydy
Popisek: Vít Rakušan a Vojtěch Pšenák

„Domluvili jsme se, že budeme spolupracovat a že to budeme řešit celoevropsky,“ řekl Babiš o zmíněné snídani evropských státníků.

Spolupráce a celoevropské řešení. Jediný recept na problém zvaný nelegální migrace. Já to říkám konzistentně, Andrej Babiš až po volbách, před nimiž mával útočnými slogany proti migračnímu paktu. Teď se zřejmě seznámil aspoň s některými fakty. A taky posnídal se skutečnými státníky. A pak otočil o 180 stupňů. Premiér bez kompasu, bez názoru, bez hodnot.

Bezradný, zmatený muž, který v téhle náročné době bohužel stanul v čele naší země.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Konec. Vláda má důvěru. Opozice zase vztek na Babiše
Slavný deník propouští. Nářek je slyšet i z Česka
Alena Vitásková: Dezoláti v akci
„Krvavý šašek.“ Drulák se ohledně Zelenského nedržel zpátky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Rakušan

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Otočil Babiš o 180 stupňů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Lajky

Jak vysvětlíte, že máte na FB více lajků než světová celebrita nebo třeba Babiš s několikanásobně větším počtem sledujících? K čemu je vám dobrá falešná a zřejmě i vámi placená podpora? Já to nechápu.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

skvělý babiš vytáčí dozimetra do nepříčetnosti a myslím, že vyšetřovací komise k dozimetru urychlí jeho stíhání, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusecharl , 05.02.2026 13:12:20
spolupracující obvinění se jenom hrnou

|  5 |  0

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Tak to dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty

14:02 Fiala (ODS): Tak to dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k neshodám mezi Hradem a Motoristy.