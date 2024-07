Vích (SPD): Vláda Petra Fialy ruší zaručenou mzdu v soukromém sektoru

Poslanci stran vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) za podpory poslanců hnutí ANO minulý týden ve Sněmovně schválili novelu zákoníku práce, kterou se mj. od roku 2025 ruší minimální zaručené mzdy v soukromém sektoru. Poslanci hnutí SPD jako jediní hlasovali proti tomuto nebezpečnému a asociálnímu návrhu, který bude mít negativní dopad na desítky tisíc českých zaměstnanců v průmyslu, dopravě i službách.

Hnutí SPD s tímto opatřením zásadně nesouhlasí a navrhovali jsme minimální zaručené mzdy v zákoníku práce zachovat i pro zaměstnance v soukromém sektoru. Zrušení těchto zaručených mezd velice rychle povede k dalšímu poklesu reálných mezd našich zaměstnanců, ke zvýšenému tlaku na dovoz levné pracovní síly ze zahraničí a k dalšímu rozšíření objemu daňových a pojistných úniků na černém trhu práce, který už nyní dosahuje stovek miliard korun ročně a zásadním způsobem oslabuje příjmy státního rozpočtu a důchodového účtu. Za poctivou legální práci na plný úvazek musí lidem vždy náležet důstojná mzda!

Zaručená mzda je nejnižší úroveň mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, která je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do 8 skupin. Platila dosud pro soukromý i státní sektor. Např. pro rok 2024 má být v rozmezí 18 900 Kč až 37 800 Kč měsíčně a od 112.5 Kč do 225 Kč na hodinu. To ale od roku 2025 již nebude platit.

To představuje neskutečný průlom do sociálních práv občanů České republiky pracujících v soukromém sektoru. Budou proti zaměstnancům ve státním sektoru znevýhodněni a jde o jasné opatření pro potenciální snížení mezd v soukromém sektoru. Např. i za využití zaměstnávání cizinců, pracovních poměrů prostřednictvím pracovních agentur a podobně. To je další nestydaté asociální opatření vlády pětikoalice. Pokud k tomu připočítáme konsolidační plošný daňový balíček, je to další rána pro zaměstnance.

A voliči by měli tento trend zvrátit už v krajských volbách, které proběhnou 20. a 21. září 2024 ve většině krajů (kromě Prahy). Tak přijďte k volbám a společně vyjádřeme názor podle hesla „Česko proti drahotě!“

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

