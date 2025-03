Vích (SPD): Vláda Petra Fialy zhoršuje postavení zaměstnanců

Poslanci hnutí SPD jako jediní nehlasovali minulý týden ve Sněmovně pro škodlivou vládní novelu zákoníku práce, která snižuje míru právní ochrany zaměstnanců a zvyšuje jejich nejistotu. Odmítli jsme podpořit prodloužení zkušební doby, zkrácení výpovědní lhůty i výrazné zkrácení podpůrčí doby v nezaměstnanosti pro občany nad 52 let, což těžce poškozuje a ohrožuje zaměstnance v předdůchodovém věku.

I díky hlasům poslanců SPD naštěstí neprošel návrh ODS a TOP 09 na zavedení možnosti dávat zaměstnancům výpovědi bez udání důvodu, což by byl úplný konec jejich právní ochrany. Zaměstnanci potřebují jistotu a předvídatelnost, nikoli zhoršování svého postavení a pokles míry pracovně právní ochrany.

Hnutí SPD jako jediný parlamentní subjekt důsledně hájí oprávněné zájmy a práva českých zaměstnanců. Naopak strany vládní koalice zaměstnance svými kroky systematicky poškozují.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nástup v dubnu až červenci si zaměstnanci hodně rozmyslí

Hnutí SPD navrhovalo zanechat dosavadní právní úpravu ohledně zkušební doby. Vláda ji navrhovala prodloužit až na čtyři měsíce u řadových zaměstnanců (dosud jsou to tři měsíce) a až osm měsíců u vedoucích pracovníků (dosud šest měsíců). Konkrétně k tomu uváděla, že vládou navrhované prodloužení zkušební doby výrazně zhoršuje postavení zaměstnanců a posiluje nerovnováhu vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

A také, že toto vládní opatření by zásadně zvýšilo nejistotu zaměstnanců. Ve zkušební době totiž mohou být pracovní poměry ukončeny okamžitě, ze dne na den, bez uvedení důvodu ze strany zaměstnavatele, což již samo o sobě staví zaměstnance do velice nevýhodné a nekomfortní pozice.

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 80% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 16% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 10848 lidí

K této argumentaci doplňuji, že je obvyklé, že zaměstnavatel obvykle neumožňuje čerpání dovolené po dobu zkušební doby (s výjimkou zkušební doby vedoucích pracovníků). To samozřejmě způsobuje častou neochotu zaměstnanců nastupovat do pracovního poměru před létem. Tak tohle se přijetím vládní novely ještě zhorší.

Zaměstnavatelé, kterým měl tento vládní návrh „nahrát“, můžou v budoucnu čelit problému se sháněním nových pracovníků dokonce už od od dubna nebo května a předpokládám, že ani další jarně letní měsíce nebudou pro nástup do zaměstnání atraktivní. To rozhodně ke zpružnění pracovního trhu nepřispěje.

Zhoršení situace pro lidi ve starším středním až předdůchodovém věku

Další nehoráznou změnou je zkrácení podpůrčí doby v nezaměstnanosti pro občany věku nad 52 let. Vláda Petra Fialy je opravdu nejvíc asociální vládou ve 21. století. Na jedné straně odsune věk odchodu do důchodu, prakticky znemožní předčasný důchod pro většinou obyvatel, „řečičky” o předdůchodech naráží na detaily legislativní úpravy – takže také prakticky pro nikoho. A teď to ještě „dorazí” tím, že lidem od 52 let, kteří mohou mít problém získat zaměstnání v případě jeho ztráty, zejména pokud jsou blízko věku 60 a více let, tak těm ještě odebere možnost čerpat podporu v nezaměstnanosti, jako tomu bylo dosud.

Jaký nápad má tedy vláda Petra Fialy pro lidi, kterým bylo 52 let a nemohou sehnat zaměstnání a na předčasný důchod ani předdůchod dosáhnout nemohou? Sociální dávky? Jít se pást? Věnovat se trestné činnosti? Opravdu nechápu, co si vládní poslanci myslí, že se stane. Respektive oni asi tuší, co se na podzim stane, budou volby do Poslanecké sněmovny a nevypadá to, že by znovu sestavovali vládu. Tak zjevně ještě chtějí zaškodit, co to půjde.