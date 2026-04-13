Vildumetzová (ANO): Chci, aby nad Karlovarským krajem i nadále držela stráž armáda

13.04.2026 23:01 | Monitoring
autor: PV

Karlovarský kraj bude mít zanedlouho vlastní základnu letecké záchranné služby. Otázkou ale zůstává, kdo bude službu zajišťovat. Vše zatím směřuje k tomu, že to bude soukromá společnost, která uspěje ve výběrovém řízení ministerstva zdravotnictví.

Foto: Screen: ČT24
Popisek: Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

To ale odmítá senátorka a exhejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Ta žádá vládu, aby nad Karlovarským krajem drželi i nadále stráž piloti Armády ČR.

„V současné době k nám létají vojenští záchranáři z Líní. Mají větší stroje, které dokáží přepravit dva pacienty, a navíc mohou létat i v noci. To je samozřejmě velký benefit, protože služba je zajištěna denně po celých dvacet čtyři hodin,“ vysvětluje senátorka, která již situaci řeší se zástupci armády i premiérem Andrejem Babišem.

Právě noční lety, které může zajišťovat pouze Armáda ČR nebo Policie ČR, jsou podle senátorky silným argumentem. Tím dalším je skutečnost, že stavbu nové základny financuje Karlovarský kraj, a nedává tedy velký smysl předat nový objekt soukromému dopravci, aby zde začal podnikat.

„S prací armádních leteckých záchranářů jsem byla vždy velmi spokojena a byla bych moc ráda, kdyby se zabydleli i v naší nové základně. Ta má být dokončena v roce 2027," pokračuje Jana Mračková Vildumetzová.

Jestli se jí podaří přesvědčit zainteresované subjekty, zatím není jasné. Argumenty si ale vyslechl premiér Babiš, kterému rovněž dávají smysl, a možnost působení armádních záchranářů v Karlovarském kraji neodmítl.

„Budeme i nadále jednat a snažit se všechny přesvědčit, že letecká záchranná služba zajišťovaná armádními piloty je pro náš kraj tím nejlepším řešením,“ dodala senátorka.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  ANO 2011
  senátorka
