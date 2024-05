Vlček (STAN): Chceme obcím opravdu dávat větší manévrovací prostor

reklama

Pane předsedající, děkuji. Já se pokusím do těch dvou minut vejít.

Děkuji, vašim prostřednictvím, pane předsedající, paní kolegyni Vildumetzové, za ty dotazy. Jsem velmi rád, že můžu na mikrofon, stejně jak nejenom já, ale tak, jak o tom hovoří mnohokráte ministr vnitra nebo respektive Ministerstvo vnitra, tyto kroky v žádném, v žádném případě nesměřují k násilnému slučování obcí, ale k posilování meziobecní spolupráce.

My oba dva jsme byli v řadě úspěšných projektů Svazu měst a obcí, máme toho mnoho za sebou a řekl bych úspěšných projektů, to znamená, to, co i já navrhuji tím pozměňujícím návrhem, víceméně i vyplývá z těch našich, řekl bych, bohatých zkušeností z těch předchozích projektů.

To, proč to děláme, je za prvé tedy posilovat samostatnost, nebo respektive podporovat meziobecní spolupráci. Jak víme, tak obce spolu můžou spolupracovat nejenom, řekněme, skrze svazky obcí, ale skrze tedy institut společenství obcí, řekněme, my se s tím snažíme zvyšovat tu takzvanou flexibilitu, aby obce měly více prostoru. Víme, že řada obcí spolu dneska kooperuje i v jiných právních formách, ať jsou to akciové společnosti, či družstva, záleží na charakteru činnosti.

To znamená, i ten můj pozměňující návrh vede právě k tomu, abychom obcím opravdu dávali ten takzvaně větší manévrovací prostor, aby mohly více sdílet personální kapacity, aby dosahovaly provozních úspor, abychom budovali profesionální týmy lidí v území i k tomu takzvanému koordinovanému rozvoji regionu. To znamená, těch důvodů je tam vícero. Víme, že jsou to oblasti, které se dotýkají nejenom a pouze samosprávy, nebo přeneseného výkonu státní správy, ale bavme se i o tématech, jako je školství, jako je odpadové hospodářství, dopravní obslužnost.

To znamená, opravdu a je důležité to na mikrofon říci znovu, nikterak toto nevede, nevede k násilnému slučování obcí, ale k posilování meziobecní spolupráce. A budu rád, pokud budu moci vysvětlovat dále.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ing. Lukáš Vlček, DiS. STAN



