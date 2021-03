Volný (JAP): Každý, kdo se účastní současné antikampaně vůči Ivermektinu, je zločinec

reklama

Dobře, děkuji. Takže můj první návrh je zařazení bodu, který se jmenuje Letecký most do Bangladéše, protože se nám podařilo zajistit ve spolupráci s nejmenovanou neziskovou organizací, která nepobírá žádné dotace ani z Evropské unie, ani od České republiky, Ivermektin v ceně zhruba 1,50 Kč za tabletku. (Ukazuje malé sáčky.)

Máme kontakt na bangladéšský parlament a můžeme získat tuny a tuny a tuny tohoto léku, o kterém se v současné době rozjela informační, nebo dezinformační kampaň, takže já bych si dovolil zopakovat oficiální, skutečné, pravdivé údaje o tom, jak bezpečný tento lék je. Bylo provedeno 27 kontrolovaných studií, více než 6500 pacientů, 16 z nich jsou randomizované kontrolní studie, 5 z nich jsou dvojitě zaslepené a 1 je jednou zaslepená. Každá tato studie ukazuje mimořádný reprodukovatelný konzistentní užitek ve smyslu snižování přenosu nákazy, snižování zhoršených hospitalizací a snižování počtu úmrtí. To znamená, že každý, kdo se účastní současné antikampaně vůči Ivermektinu, je zločinec, který patří do vězení, nepostupuje na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a nepostupuje na základě dostupných informací, nýbrž na základě úplatků farmaceutické lobby, která se snaží prosadit vakcinaci neověřenými vakcínami jako jedinou cestu z tohoto stavu.

Takže opakuji, můžeme mít tuny a tuny a tuny Ivermektinu a já si myslím, že bychom to měli projednat jako první bod a přijmout usnesení, kterým tato Sněmovna zaváže vládu České republiky k tomu, aby zajistila letecký most z Bangladéše, který zajistí Ivermektin do každé lékárny v České republice tak, aby občané byli ti, kteří se rozhodnou, jestli chtějí, nebo nechtějí tento lék s informovaným souhlasem použít proti COVID-19.

Jako druhý bod dnešního programu navrhuji zařadit přijetí usnesení, které bude odsuzovat rasistický útok hráčů Glasgow Rangers proti českým hráčům Slavie. Důkazy o tomto rasistickém útoku můžete shlédnout na mnoha sportovních kanálech a jediný důkaz, který přece potřebujeme, je to, že tři černošští hráči napadli tři bílé hráče, z toho u jednoho se pokusili jej zavraždit, to byl evidentní pokus o vraždu, ten zákrok, do druhého kopali na zemi, když ležel, a třetího napadli v útrobách stadionu. Podle logiky, kterou se řídí mainstreamová média a kterou se v mnoha případech řídí bohužel i policie, státní zastupitelství a soudy, jako jediný důkaz by měla stačit barva kůže, protože jakmile byl český hráč obviněn z toho, že pronesl nějakou rasovou poznámku, tak okamžitě nikdo ze zainteresovaných neváhá a označuje tohoto hráče za rasistu a zpochybňuje jeho tvrzení o tom, že se o žádný rasový útok nejednalo. Takže si to zopakujeme, hráči Slavie byli brutálně napadeni na hřišti na základě své barvy kůže, jeden z nich málem zemřel, druhý byl málem těžce zraněn a třetí byl ve stylu černošských gangů napaden v útrobách stadionu po tom, co pořadatelská služba umožnila, nebo je oddělila od skupiny, údajně měla dokonce zakrýt televizní kamery a umožnit jednomu z hráčů opět tmavé barvy pleti, aby napadl bílého hráče Slavie.

Takže toto je evidentní rasový, rasistický útok proti českým občanům, proti hráčům Slavie, vůči kterým by se měla tato Sněmovna zcela jednoznačně vymezit, a měli bychom poskytnout jak Slavii, tak onomu poškozenému hráči, poškozeným hráčům veškerou naši podporu v jakýchkoli budoucích případných sporech, protože pokud toto neuděláme, tak za chviličku budeme v pozici lidí, kteří nejsou druhá, třetí kategorie v případných sporech, ale v pozici lidí, kteří budou automaticky vždycky odsuzováni za to, co neudělali, jenom pro svou barvu kůže, což je čistý rasismus.

Děkuji za podporu těchto návrhů, kterou opravdu očekávám. (Poslanec Volný odnímá kapesníky z mikrofonů a otírá celý řečnický pult.)

