Volpe (Piráti): V zahraničním zpravodajství jsou veřejnoprávní média nenahraditelná

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi za navrhnout zařazení bodu Zachování rozpočtu veřejnoprávních médií na zahraniční zpravodajství v této nejisté době na program této schůze. Žijeme v době, kdy se bezpečnostní situace v Evropě i ve světě proměňuje rychleji než kdy dřív. Válka na Ukrajině, napětí na Blízkém východě, rostoucí vliv autoritářských režimů, hybridní hrozby – to všechno není vzdálená realita, to všechno má přímý dopad na Českou republiku. A přesto slýcháme, že bychom měli šetřit na veřejnoprávních médiích a právě na zahraničním zpravodajství. To je ale zásadní chyba. Zahraniční zpravodajství není luxus. Není to doplněk, který si můžeme dovolit jen v dobrých časech. Naopak je to jedna ze základních podmínek toho, aby stát i společnost věděly, co se kolem nich děje.
Bez kvalitního zahraničního zpravodajství jsme odkázáni na zprostředkované informace, často filtrované přes zájmy jiných zemí nebo komerční logiku globálních médií. Ztrácíme vlastní pohled, vlastní kontext, vlastní schopnost interpretovat události. A to má přímý dopad na naši bezpečnost. Protože bezpečnost nelze řešit až ve chvíli, kdy se něco stane. Je třeba o ni pečovat. Schopnost číst signály, rozpoznat rizika a včas reagovat. Právě k tomu slouží kvalitní zahraniční zpravodajství.
Veřejnoprávní média mají v tomto ohledu nenahraditelnou roli. Nejsou závislá na tom, co generuje největší sledovanost. Mohou si dovolit držet zahraniční zpravodaje v regionech, které nejsou atraktivní, ale jsou strategicky důležité. Mohou přinášet hlubší kontext, nejen rychlé titulky. A právě v době nejistoty je tohle klíčové.
Pokud dnes začneme šetřit na zahraničních redakcích, nešetříme. Oslabujeme vlastní schopnost orientace ve světě, oslabujeme vlastní odolnost vůči dezinformacím a ve výsledku oslabujeme i naši bezpečnost. Navíc si přiznejme jednu věc. Informační prostor je dnes součástí geopolitiky. Zahraniční aktéři se nesnaží ovlivňovat jen politiku nebo ekonomiku, ale i veřejné mínění. A bez silného, důvěryhodného a nezávislého zpravodajství se proti tomu bráníme jen velmi těžko. Proto je důležité, aby i Poslanecká sněmovna tuto otázku nepřehlížela. Nejde jen o rozpočet jedné instituce. Jde o to, jestli chceme mít vlastní kvalitní a nezávislé informace ze světa, nebo jestli se spokojíme s tím, co nám naservírují jiní.
Zařazení tohoto bodu na program schůze je příležitostí vést věcnou debatu. Debatu o tom, jakou roli má zahraniční zpravodajství v dnešní době, jaké má mít kapacity a jak zajistit, aby bylo dlouhodobě udržitelné. Protože škrty se dělají snadno. Obnova kapacit ale trvá roky. A v oblasti, která přímo souvisí s bezpečností státu, si takový experiment nemůžeme dovolit. Dovolte mi to říct jednoduše: V nejisté době není prostor pro zmenšování rozhledu. Naopak je čas ho rozšiřovat. Proto vás žádám o podporu zařazení tohoto bodu na program schůze. Děkuji.
