Vondráček (ANO): Vládnete způsobem, jako byste měli vládnout už navždy

Děkuji za slovo. Já budu mít asi trochu jiný druh vystoupení, ale spontánně jsem se přihlásil, když tady mluvil kolega Jakob. Chtěl bych jenom připomenout některé paradoxy, když tady říkal, že nebývalo zvykem, že bychom jednali o mediálních výstupech. Já si dodnes pamatuji, jak jsme řešili - a bod navrhovala tady paní kolegyně Černochová - když Martin Stropnický hrál negativní postavu v seriálu a byl ministrem obrany a ona vystoupila, že tím poškozuje Českou republiku, protože ta postava prostě nebyla hodná. Načež vystoupil Martin Stropnický a říkal - paní kolegyně, ale to je fikce. Takže i takové věci jsme tady řešili.

Pan Jakob je člověk, který sám obstruoval v minulém období schválení zprávy o hospodaření České televize, naprosto pro nás nepochopitelně, protože hnutí ANO bylo osočováno, že tu zprávu schválit nechce. My jsme ji schválit chtěli, ale byli jsme obstruováni opozičním poslancem. Významnou roli hrál také v té památné dovolbě do Rady České televize, kdy to vlastně nynější vládní koalice naprosto znemožnila a v podstatě tam tak znemožnila naplnění zákona a z mého pohledu se chovala protiprávně. Tak to jenom na úvod, ať si prostě zasadíme ty věci do kontextu.

Druhá věc. Já jsem tady navrhoval zařazení bodu Porušování právních předpisů v Poslanecké sněmovně. Ten návrh byl zamítnut. Koncipoval jsem to tím, že tady vlastně nejsou žádné interpelace, že se porušuje jednací řád, že se volí v nějakou určitou hodinu a chtěl jsem o tom debatovat. Nebyl to obstrukční návrh z mého pohledu. Myslím si, že se musí najít čas, kdy se o tom budeme bavit.

Stejně tak se musí najít čas, abychom debatovali o tom, že velká část obyvatelstva České republiky je znepokojena tím, že jedna skupina ovládá dolní komoru, horní komoru, dosadila si prezidenta, který teď nějakým způsobem obsazuje Ústavní soud. Máme pochybnosti o tom, zda ta média skutečně zvládají svoji roli, zda skutečně neselhávají, protože jsme také viděli právě ty novináře, kteří blahopřáli prezidentovi ke zvolení a naprosto vypadli ze své role.

A jestliže máme pocit, že ta mediální scéna nefunguje, tak kdo to má tedy kontrolovat, když už ne my? A kde se o tom máme tedy bavit, když už ne na půdě Poslanecké sněmovny? Kde jinde? Vždyť ti lidé mi píší a oni to chtějí. A já vám říkám, že se tomu nevyhneme. S veškerým respektem k zákonu o matrikách, který prošel ústavně-právním výborem a který bychom měli dneska projednat ve třetím čtení, tohle je mnohem důležitější. Já nebudu komentovat vystoupení pana Bartoška, já budu jiný. On má svůj názor. Já s tím naprosto nesouhlasím. Já jsem přesvědčený o tom, že prvky autokracie a ohrožení demokracie vnáší do České republiky současná vládní koalice.

Když on řekne, že my jsme ohrožení demokracie, já si myslím to samé, protože zažíváme cenzuru, zažíváme placenou vládní propagandu, zažíváme mocenské obsazování jednotlivých institucí, dosazování náměstků (Potlesk poslanců hnutí ANO.), dosazování vedení Sněmovny. Vládnete způsobem, jako byste měli vládnout už navždy. Takhle se přece chovají lidé, kteří si myslí, že už nikdy neodejdou. Kdybyste věděli, že bude nějaké střídání stráží, tak budete přece něco respektovat.

A já tedy musím říct, bytostně jsem přesvědčený, že hnutí ANO v systému nezměnilo nic. My jsme tady zavedli nominační zákon, my jsme tady zavedli služební zákon. Vy chcete měnit systém voleb, vy ho chcete demontovat prostřednictvím korespondenční volby a ještě říkáte, že tady budete klidně spávat přes noc. My říkáme, že je to ohrožení samotné podstaty demokracie. Vy chcete měnit systém, vy měníte pravidla tak, aby vám to vycházelo, což je mimochodem i lex Babiš, se kterým jsme se obrátili na Ústavní soud, protože určitá skupina obyvatel už v tuto chvíli v podstatě do politiky nepůjde. A já si myslím, že to není v pořádku. Ale to už odbočuji. Já prostě využívám svých pět minut. Jestliže jste mi odmítli bod Porušování předpisů v Poslanecké sněmovně, tak prosím, já navrhuji nový bod Ohrožení demokracie v České republice, to je neutrální název a pojďme si to vyříkat.

Vy říkáte, že je to Andrej Babiš. A já teď se obrátím na toho Voltaira, kterého jsem tady citoval před dvěma dny. Prostě já s vámi naprosto nesouhlasím, ale máte právo to říkat. A já mám právo říkat, že vy jste ohrožení demokracie a vy měníte systém. Vy děláte všechno proto, abyste tady vládli, pokud možno navždy. A obsazujete mocensky tuhle republiku. Já s tím nesouhlasím, ale pojďme si to říct, obětujme na to pár hodin toho Parlamentu, protože my a velká část obyvatel České republiky si myslí, že svoji práci média, včetně médií veřejné služby, tu práci nezvládají. Pojďme si to vyříkat tady. Každý se přihlásí, každý bude mít právo si k tomu něco říct. Jeden pátek nikoho nezabije. Nový bod jako první - Ohrožení demokracie v České republice. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



