Vondráček (ANO): Vy chcete dostat Andreje Babiše z politiky. O nic jiného vám nejde

Děkuji za slovo. Myslím si, že vystoupení pana kolegy Michálka je jeden z důvodů, proč jsem a zůstanu v politice, abych bojoval proti tady těmto demagogiím, protože to je čistá manipulace pronesená medovým hlasem. Tady nejde o to, že podnikatel nemůže vlastnit média, že se to upřesňuje. Vy tady píšete, že přísnější vymezení zákazu vlastnit média a zákazu přijímat dotace a investiční pobídky veřejnými funkcionáři a firmami, které skutečně vlastní. Tam v tom detailu je totiž ta největší podlost. Ten pojem je zavádějící. Skutečný majitel je pojem, který vychází z evidence skutečných majitelů, který byl... Tento zákon je přijat na základě směrnice AML a primárně je to celé směrováno proti boji s organizovaným zločinem a terorismem. A problém je ten, že když jste jednou zakladatel svěřenského fondu, tak jste navždy zapsán jako skutečný majitel a nemůžete s tím vůbec nic udělat. Ten pojem skutečný majitel, který je v tuto chvíli zneužíván, tak to je ten čistý lex Babiš.

To je ten likvidační prvek toho zákona. To je ten čistě neomarxistický prvek, o kterém tady celou dobu se bavíme, protože ten člověk nemá žádný reálný vliv na to podnikání, a stejně ho diskvalifikujete z veřejného života a z výkonu veřejných funkcí. Vysvětlete mi, pane kolego, prostřednictvím předsedající, jaký je váš názor na blind trusty třeba v zahraničí, na právní úpravu, kterou mají třeba v Chorvatsku, že když jde někdo do politiky, tak může dát do správy - třeba advokátní kanceláře - svůj majetek, může se věnovat politice a pak se může vrátit. Ale váš návrh to naprosto znemožňuje. Vždyť my jsme se blind trusty inspirovali, když jsme přijímali svěřenské fondy v občanském zákoníku, tak inspirací byla kanadská právní úprava, jestli si to dobře pamatuji. (Předsedající: Čas.) Takže přece od toho ty trusty jsou. (Předsedající: Čas.) Od toho ty svěřenské fondy jsou. Ani to vám prostě nestačí. Vy chcete dostat Andreje Babiše z politiky... (Předsedající: Pane poslanče, uběhl vám čas, prosím.)

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



