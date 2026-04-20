Vondráček (Svobodní): Dám rozhovor, když moje vyjádření nebude zkreslováno

20.04.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke komunikaci s médii

Foto: archiv PL
Popisek: Předseda Svobodných, poslanec Libor Vondráček

Poslední dny se mne ptají novináři, proč odpovídám na dotazy webu neČT24. Bývalý ředitel zahraniční rozvědky Karel Randák pro server Novinky.cz sdělil, že by se tak z vaší strany dít nemělo. Česká BIS tento web označila za “dlouhodobý nástroj propagandy”. Nevidíte v tom problém? Budete tam vystupovat i nadále? Moje odpověď je jednoduchá:

Když někomu poskytnu rozhovor, neznamená to, že tím legitimizuji jiná než moje slova, která na tomto médiu zaznívají. Pokud někdo minutu po mne ve vysílání ČT řekne nějaký nesmysl nebo snad i propagandu, neni to moje zodpovědnost. Jestli má nějaké české médium zájem o moje názory, rád mu moje názory sdělím, pokud mi to moje časové možnosti dovolují.

Já, BIS, pan Randák nebo kdokoliv jiný si můžeme myslet, že je nějaké médium “dlouhodobý nástroj propagandy”. Mnozí si to myslí třeba i o severu Forum24, ale beru to jako součást svobody slova, i takovému médiu jsem ochoten dát rozhovor, když moje vyjádření nebude zkreslovat a moje citace budou věrné.

Až bude zaveden zákon o financování nejen neziskovek ze zahraničí a nějaké médium se objeví v registru subjektů, financovaných ze zahraničí, zvážím, že přestanu plošně takovým subjektům, financovaným ze zahraničí, poskytovat rozhovory.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Psali jsme:

Vondráček (Svobodní): Prošetřování kauzy Bitcoin nabírá na obrátkách
Vondráček (Svobodní): ČT a ČRo nezaniknou. Budou muset nabídnout kvalitu
Vondráček (Svobodní): Co kdyby Babiš plánoval vypnout veřejná média?
Vondráček (Svobodní): Další z řady “mladických nerozvážností”?

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Eurozóna

Eurozóna

I kdyby všechny sousední nebo okolní země přijaly Euro, na a co? Proč by to měl být pro nás nějak rozhodující nebo směrodatné? Jsme přeci snad pořád samostatný suverénní stát. Ať si ho Maďarsko klidně přijme, má ho třeba i Slovensko a ovlivnilo nás to nějak? Podle mě ne.

Jinde na netu:

Kosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědětKosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědět Zbavte se navždy otravného mechu na trávníkuZbavte se navždy otravného mechu na trávníku

Další články z rubriky

Vích (SPD): Svět bez garancí - Hormuz, válka a nutnost spoléhat se na sebe.

9:15 Vích (SPD): Svět bez garancí - Hormuz, válka a nutnost spoléhat se na sebe.

Napětí mezi Íránem, USA a Izraelem se v posledních dnech proměnilo v otevřený ozbrojený konflikt.