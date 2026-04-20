Vondráček (Svobodní): Dám rozhovor, když moje vyjádření nebude zkreslováno

Poslední dny se mne ptají novináři, proč odpovídám na dotazy webu neČT24. Bývalý ředitel zahraniční rozvědky Karel Randák pro server Novinky.cz sdělil, že by se tak z vaší strany dít nemělo. Česká BIS tento web označila za “dlouhodobý nástroj propagandy”. Nevidíte v tom problém? Budete tam vystupovat i nadále? Moje odpověď je jednoduchá:
Když někomu poskytnu rozhovor, neznamená to, že tím legitimizuji jiná než moje slova, která na tomto médiu zaznívají. Pokud někdo minutu po mne ve vysílání ČT řekne nějaký nesmysl nebo snad i propagandu, neni to moje zodpovědnost. Jestli má nějaké české médium zájem o moje názory, rád mu moje názory sdělím, pokud mi to moje časové možnosti dovolují.
Já, BIS, pan Randák nebo kdokoliv jiný si můžeme myslet, že je nějaké médium “dlouhodobý nástroj propagandy”. Mnozí si to myslí třeba i o severu Forum24, ale beru to jako součást svobody slova, i takovému médiu jsem ochoten dát rozhovor, když moje vyjádření nebude zkreslovat a moje citace budou věrné.
Až bude zaveden zákon o financování nejen neziskovek ze zahraničí a nějaké médium se objeví v registru subjektů, financovaných ze zahraničí, zvážím, že přestanu plošně takovým subjektům, financovaným ze zahraničí, poskytovat rozhovory.
Mgr. Libor Vondráček
