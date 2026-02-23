Piráti: Správní rada VZP opět odmítla otevřené výběrové řízení na ředitele

V následné tajné volbě bez účasti veřejnosti byl novým ředitelem VZP zvolen Ivan Duškov, dosavadní náměstek ředitele VZP pro služby klientům.
VZP je největší zdravotní pojišťovnou v České republice s více než 6 miliony pojištěnců a ročním rozpočtem přesahujícím 340 miliard korun z veřejného zdravotního pojištění. Piráti přitom již od roku 2018 systematicky prosazují, aby byl ředitel či ředitelka této klíčové instituce vybírán v otevřeném výběrovém řízení, stejně jako je tomu u jiných státních organizací, jako jsou Letiště Praha, Lesy ČR či České dráhy.
Stejný návrh Piráti předložili již v červnu 2024, kdy jej správní rada rovněž odmítla, tehdy pro něj hlasovali pouze zástupci Pirátů a hnutí STAN. Následně byl v září 2024 bez protikandidáta v tajné volbě potvrzen dosavadní ředitel Zdeněk Kabátek. Dnes se historie opakuje.
„Náš návrh nijak neomezoval právo správní rady zvolit si ředitele. Šlo nám pouze o to, aby do výběru mohli vstoupit i odborníci, kteří nejsou napojení na politické strany. VZP hospodaří s více než 340 miliardami korun ročně – její ředitel by měl být vybrán na základě odbornosti, ne zákulisních politických dohod,“ uvádí Josef Pavlovic, člen Správní rady VZP za Piráty.
Piráti předložili konkrétní procesní návrh, který zahrnoval veřejné vyhlášení výběrového řízení na webu VZP, jasně definované požadavky na kandidáty, časový harmonogram a lhůtu pro podávání přihlášek. Konečná volba by i nadále zůstávala plně v kompetenci správní rady. Návrh tak plně respektoval zákon č. 551/1991 Sb. a nevyžadoval žádnou legislativní změnu.
Většina správní rady návrh zamítla. Následně proběhla tajná volba, ve které získal potřebnou většinu Ivan Duškov, dosavadní náměstek ředitele VZP pro služby klientům.
