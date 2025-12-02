Zahradil: Válku na Ukrajině USA ukončí po svém, s námi nebo bez nás

02.12.2025 9:15 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postoji USA k Evropě

Zahradil: Válku na Ukrajině USA ukončí po svém, s námi nebo bez nás
Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Tenhle titulek je devět měsíců starý. Kořeny amerického zahraničně-politického “shiftu” jsou ale starší a sahají až do poloviny minulé dekády.

titulek

35 (!) let po pádu železné opony se USA definitivně rozhodly, že už jejich prioritním národním zájmem není Evropa (natož její východní postsovětská část), ale západní polokoule a Pacifik.

Válku na Ukrajině proto USA ukončí, po svém, s námi nebo bez nás. Hysterické lamentování na sítích, silácké moralizování a zhrzené syčení o “zradě” či novém Mnichovu na tom nezmění vůbec nic. Ti, kdo toto provozují, jen dokazují, že mentálně zamrzli v onom 35 let starém světě.

Evropští voliči pak ve svých zemích (včetně ČR) během 1-2 příštích volebních období svými hlasy rozhodnou, zda Rusko opravdu považují za zásadní existenční hrozbu, s níž jsou ochotni se konfrontovat i za cenu rizika konfliktu, válečné ekonomiky a snížení životní úrovně. Nebo zda nikoliv, a tudíž jsou ochotni jít na nějakou formu appeasementu.

A ne, nežijme v představě, že celá Evropa vidí tu situaci očima Polska, Pobaltí nebo Skandinávie. Víme přece už teď, že tomu tak není.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Článek obsahuje štítky

Evropa , Ukrajina , USA , Zahradil

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

