Zálom (Svobodní): Co když soudruh prezident v Ankaře něco provede?

Takže Ústavní soud vydal předběžné opatření a přikázal vládě, aby tedy soudruha prezidenta s sebou na summit NATO vzala. Nicméně o samotné kompetenční žalobě bude ÚS teprve jednat. Čistě teoreticky může rozhodnout tak, že vláda nemá povinnost vzít prezidenta na summit. Nicméně účelu už bylo dosaženo: předběžné opatření nepůjde vzít zpátky, a jestliže tam soudruh Pavel vyvede nějakou schválnost, kdo si to zodpoví? Nikdo, všem to už bude jedno, a bytosti typu Fialy nebo Rakušana budou vládě vyčítat, že se v Ankaře nevystupovalo jednotně.
Tady je něco velmi podezřelé. ÚS vydal prakticky vzato rozsudek, aniž by vydal rozsudek.
Zda je ÚS stále nezávislý, nebo rozhodl na základě nějaké předchozí konzultace s Hradem a předpojatě, to se těžko dozvíme. Každopádně zda máme nebo nemáme nezávislý ÚS, to už je od této chvíle jen a pouze otázkou víry. Můžeme leda věřit, že k vydání předběžného opatření nedošlo na základě výslovného přání Hradu.
Mohou stát demokratické mechanismy na víře?
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku