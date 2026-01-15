Zaorálek (SOCDEM): Přihlížíme, odsunutí někam na vedlejší kolej

Trump: Nenuťte mě volit mezi NATO a Grónskem! Dopadlo by to pro vás špatně!
1. Trump v rozhovoru pro NYT říká: „Může být, že budu muset volit mezi NATO a Grónskem.“
2. V takové volbě jasně cítíme, že NATO nemá šanci.
3. Vlastně je to výhrůžka: Dejte si pozor, ať mě nedostanete do této situace. To by byl konec NATO, protože bez Spojených států nejste nic.
4. Trump vystupuje jako boss mafie, který nám dává nůž na krk. Stejně zachází i s Venezuelou.
5. Vyhlašuje, že ji USA budou řídit a spravovat – zřejmě několik let – a pokud nebudou poslouchat, přijde další vojenský úder. Vše se musí podřídit jejich zájmům.
6. „Jsem dobrý člověk s dobrým úsudkem a to je jediné, co mě omezuje. Žádné instituce ani dohody, ani závazky, ani právo nebo pravidla nehrají roli. Grónsko potřebujeme vlastnit a basta,“ vyhlásil Trump.
7. Je neuvěřitelné, jak rychle se nám před očima vyprazdňují a upadají instituce jako NATO a EU – jejich summity, rady a usnesení se stávají prázdnými rituály. Technicky tu mohou možná ještě existovat celé roky, ale jejich význam se ztrácí.
8. Možná byl čas, kdy jsme mohli ovlivnit vývoj války na Ukrajině – zabránit jí nebo ji nějak zastavit. To jsme promeškali a teď už nemáme v ruce nic.
9. Fiona Hill, bývalá hlavní poradkyně Bílého domu pro Rusko, už v roce 2019 sdělila v Kongresu USA, že Rusové mají enormní zájem vyměnit Ukrajinu za Venezuelu.
10. Možná se právě to dnes děje. Takový nový pakt Molotov–Ribbentrop.
11. A my přihlížíme stejně jako tehdy, odsunutí někam na vedlejší kolej. Jako bychom vypadli z dějin a nevěděli, jak se do nich vrátit.
