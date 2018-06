Zdechovský (KDU-ČSL): Bude KSČM žádat po politických vězních peníze za stravu a ošacení?

Představte si, že Vám někdo ukradne auto a roky ho používá. Policie ho vypátrá, vrátí Vám ho ve značně špatném stavu a ještě si řekne, že byste z něho měl zaplatit daně. Přijde Vám to spravedlivé?

Osobně s takovým přístupem nesouhlasím, náhrady se prostě nedaní! Existují ale takoví lidé, kterým to zjevně přijde v pořádku. A těmi lidmi jsou např. komunisté, kteří chtějí zdanit církevní náhrady výměnou za podporu Babišovy vlády. Jako nutnou podmínku pro podporu si totiž stanovili, že hnutí ANO a ČSSD se musí zavázat, že budou ve sněmovně hlasovat pro zdanění náhrad církvím, a to i zpětně. V opačném případě se prý Babiš může s podporou od komunistů rozloučit. Obě uskupení vyjádřila ochotu na tento požadavek přistoupit či s ním dokonce souhlasí.

Považuju za naprosto nehorázné a neslýchané, že by se měly jakkoli danit peníze, které kdokoli získal jako odškodnění za příkoří způsobená v minulosti. Pro méně chápavé, je to prakticky totéž, jako chtít poslat faktury politickým vězňům za stravu, ubytování a ošacení, jak to podle falešného twitterového profilu ředitele skupiny CEFC Jie Ťien-Minga měla žádattaktéž KSČM. Tweet byl samozřejmě míněný jako vtip, ale u komunistů bych se vůbec nedivil, kdyby nakonec vzali tento nápad vážně.

O statisícových odměnách v dozorčích radách komunisté raději nemluví

Komunisté jsou ve svém odporu k církvím konzistentní a nevynechají jedinou vhodnou příležitost dát svůj postoj hlasitě najevo. Když už se má církvím vrátit a vyplatit odškodné, KSČM jde v tomto případě především o to, aby byly církve co nejvíce obrány o peníze. Považuji za úsměvné i tragické zároveň, že zloději a zločinci si dnes diktují podmínky, za jakých má být jimi ukradený církevní majetek vydán. A dokonce ho chtějí zdanit. Oběti komunismu se musí obracet v hrobě!

Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, jak by takové zdaňování restitucí fungovalo? Odpověď je taková, že nejspíše nijak. Komunistický požadavek je jen laciná snaha přivábit voliče slibem, který je z praktického hlediska nesplnitelný. Pokud bude zdanění církevních restitucí opravdu schváleno, ústavní soud takové zdanění zruší. Musí to samozřejmě vědět i předseda komunistů a vystudovaný právník JUDr. Vojtěch Filip.

Protože KSČ(M) nedokáže a nikdy nedokázala voličům nabídnout vlastní pozitivní program, rozhodně nepřekvapí, že zdaleka ne poprvé klesli tak hluboko a probouzí v lidech ty nejhorší vlastnosti, jakými jsou závist a nenávist. Ano, stejní komunisté, kteří si bez skrupulí říkají Andreji Babišovi výměnou za podporu o statisícové odměny v dozorčích radách státních podniků. Neměli by tu práci dělat zdarma?

O co tedy vlastně KSČM jde? Chce si lacinou proticírkevní rétorikou nahnat politické body? Anebo soutěží KSČM s dalšími stranami v tom, kdo přednese pitomější návrh? Říkám si, že pravděpodobnější je ta druhá možnost.

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Rakouský premiér zraje jako víno Zdechovský (KDU-ČSL): Do Evropského parlamentu dorazili zástupci Cambridge Analytica Zdechovský (KDU-ČSL): Evropská komise musí začít řešit stáčení kilometrů u automobilů Zdechovský (KDU-ČSL): Slovensko chce vymýtit podvody se stáčením kilometrů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV