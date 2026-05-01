Milion chvilek si přečetl průzkum: Vládě lidé nevěří, tak potřebuje poslušná média, tvrdí

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Podle posledního dostupného průzkumu CVVM důvěřuje prezidentovi Petru Pavlovi 60 procent občanů. To je o něco málo víc voličů, než kolik voličů Petra Pavla volilo v roce 2023. Tehdy získal 58,3 procenta hlasů.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Naproti tomu vládní kabinety dlouhodobě nepožívají zdaleka tak velkou důvěru veřejnosti jako hlava státu.
Vláda Andreje Babiše se těší důvěře 25 procent voličů. Hůř už na tom je jen Poslanecká sněmovna jako celek, které důvěřuje 20 procent dotázaných.
Podle neziskové organizace Milion chvilek pro demokracii to ukazuje, že vládě s tak nízkou důvěrou by se hodila média poslušná. Kupříkladu poslušná ČT.
Ing. Andrej Babiš
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Skutečností však je, že kupříkladu ani v listopadu 2022 neměla vláda Petra Fialy důvěru o mnoho vyšší. Konkrétně to bylo 28 procent. V létě 2024 měl kabinet Petra Fialy důvěru 24 procent lidí, na podzim to bylo 23 procent lidí.
Průzkumy ukazují, že od roku 2000 do roku 2026 se důvěra v ten či onen český kabinet pohybovala většinou v intervalu 20 až 40 procent, byť existují výjimky, jako byla vláda Vladimíra Špidly, která se zpočátku těšila důvěře více než 40 procent lidí.
