Milion chvilek si přečetl průzkum: Vládě lidé nevěří, tak potřebuje poslušná média, tvrdí

01.05.2026 16:46 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Průzkumy ukazují, že prezident republiky Petr Pavel se těší velké důvěře společnosti. Pokračuje tak v tradici, kterou nastolili jeho předchůdci. Naproti tomu koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů na rozdíl od prezidenta Pavla nemá důvěru nadpoloviční většiny společnosti. Upozorňuje na to např. spolek Milion chvilek pro demokracii a obecně i lidé, kterým se nelíbí kroky koalice ve věci České televize. Jenže předchozí kabinet Petra Fialy (ODS) si v očích mnoha občanů také nevedl dobře.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, které pořádal spolek Milion chvilek v reakci na spor prezidenta a šéfa Motoristů Petra Macinky

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 21705 lidí
Výzkumníci veřejného mínění pravidelně zkoumají, jak lidé věří institucím českého státu, jako je prezident republiky, vláda či policie nebo armáda. Již od časů zakladatele Československa, na které Česká republika navazuje, se zakladatel státu T. G. Masaryk těšil velké důvěře občanů. Posléze to platilo i pro prezidenty komunistické, a po roce 1989 i pro prezidenty Václava Havla, Václava Klause, Miloše Zemana a teď i Petra Pavla.

Podle posledního dostupného průzkumu CVVM důvěřuje prezidentovi Petru Pavlovi 60 procent občanů. To je o něco málo víc voličů, než kolik voličů Petra Pavla volilo v roce 2023. Tehdy získal 58,3 procenta hlasů.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naproti tomu vládní kabinety dlouhodobě nepožívají zdaleka tak velkou důvěru veřejnosti jako hlava státu.

Vláda Andreje Babiše se těší důvěře 25 procent voličů. Hůř už na tom je jen Poslanecká sněmovna jako celek, které důvěřuje 20 procent dotázaných.

Podle neziskové organizace Milion chvilek pro demokracii to ukazuje, že vládě s tak nízkou důvěrou by se hodila média poslušná. Kupříkladu poslušná ČT.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
4%
3%
4%
hlasovalo: 11727 lidí
„Babišův kabinet má dle dat CVVM extrémně nízkou důvěru občanů. Po pouhých 5 měsících u moci jsou na čísle 25 %, a to pouze 3 % lidí odpověděla, že jí ‚rozhodně důvěřují‘. Oproti tomu prezident republiky se drží stále na většinové 60% důvěře lidí. Vládě s tak nízkou důvěrou občanů by se hodila poslušná média, která by obraz vlády vylepšovala. Žádné kritické a objektivní pořady. V proudu na ČT24 by pak místo informačního pruhu s ověřenými důležitými zprávami nekonečně běžely třeba texty typu: ‚Vláda to zase dokázala: nebojí se obrovského schodku rozpočtu a podpoří další dceřinku Agrofertu.‘ nebo ‚Naše skvělá vláda přichystala bonus 5000 Kč pro každého občana, který přijde k volbám‘,“ napsal Milion chvilek pro demokracii.

Skutečností však je, že kupříkladu ani v listopadu 2022 neměla vláda Petra Fialy důvěru o mnoho vyšší. Konkrétně to bylo 28 procent. V létě 2024 měl kabinet Petra Fialy důvěru 24 procent lidí, na podzim to bylo 23 procent lidí.

Průzkumy ukazují, že od roku 2000 do roku 2026 se důvěra v ten či onen český kabinet pohybovala většinou v intervalu 20 až 40 procent, byť existují výjimky, jako byla vláda Vladimíra Špidly, která se zpočátku těšila důvěře více než 40 procent lidí.

Zdroje:

https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/5613-duvera-ustavnim-institucim-zari-az-listopad-2022

https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/6230-duvera-ustavnim-institucim-brezen-duben-2026

https://www.volby.cz/pls/prez2023nss/pe2?xjazyk=CZ

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČT , důvěra , koalice , opozice , vláda , SPD , ANO , Petr Pavel , motoristé , Milion chvilek pro demokracii , Prezident Pavel

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Má prezident republiky Petr Pavel vaši důvěru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Jednou komouš...“ Oslavování EU prezidentovi neprošlo

11:45 „Jednou komouš...“ Oslavování EU prezidentovi neprošlo

Česká republika slaví v EU dvacáté druhé narozeniny. Narozeninový den vyzdvihl prezident Petr Pavel.…