Zelení: Oligarchii lze porazit a populisty taky

14.04.2026 4:30 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům maďarských parlamentních voleb.

Zelení: Oligarchii lze porazit a populisty taky
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Oligarchii lze porazit. Populisty lze zastavit. Kurz země můžeme změnit i my!

Maďarsko zvolilo změnu. Strana Tisza drtivě zvítězila ve volbách a zdá se, že získá ústavní většinu. Historicky vysoká účast jí dává silný mandát a možnost dělat rychlé a zásadní kroky. Sázka na Putina přivedla Maďarsko k ekonomické krizi a vedla k pádu Orbánova režimu, trvajícího 16 let.

Teď budeme sledovat, jakou změnu vláda Pétera Magyara skutečně přinese.

Klíčové bude, jestli se Maďarsko vymaní z ruského vlivu a stane se znovu součástí Evropy.

Pro Česko to má jasný dopad:

  • vláda přichází o důležitého proruského spojence
  • sen Andreje Babiše o autoritářském Visegrádu, budovaném s “přítelem Viktorem” se rozpadá

Maďarská oligarchie padá. Něco si přejte. Třeba to, aby padla i ta česká. A slovenská.

Článek obsahuje štítky

Maďarsko , zelení

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

NATO

Taky si nepřeju rozbíjet NATO a přiznám se, že ze sobeckého hlediska, protože věřím, že nás NATO chrání. Upřímně vzato, co ale podle vás NATO přináší USA? Ač se mi to nelíbí, nedivím se tomu, že chtějí z NATO vystoupit, jelikož pro ně v členství není přínos. Myslím, že co se týká obrany, USA se obej...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zelení: Oligarchii lze porazit a populisty taky

4:30 Zelení: Oligarchii lze porazit a populisty taky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům maďarských parlamentních voleb.