Zelení: Přepište dějiny!

Poprvé v historii má Česká republika v politice přes 33 % žen, překračujeme tak hranici, kterou odbornice označují jako kritickou masu. To znamená, že ženy už nejsou jen “symbolickou menšinou”, ale reálnou silou, která dokáže ovlivňovat rozhodování a měnit pravidla hry.
Ve Sněmovně za Zelené zasednou dvě ženy, které mají vyjednávání s „ostřílenými dravci“ v malíku. I ony dokazují, že mýtus o křehkých ženách a silných mužích patří do minulosti.
Politika se mění a s ní i představa, kdo v ní může mít hlavní slovo.
autor: PV