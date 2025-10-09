Zelení: Přepište dějiny!

09.10.2025 23:08 | Monitoring

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na počet žen v nové Poslanecké sněmovně

Zelení: Přepište dějiny!
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Poprvé v historii má Česká republika v politice přes 33 % žen, překračujeme tak hranici, kterou odbornice označují jako kritickou masu. To znamená, že ženy už nejsou jen “symbolickou menšinou”, ale reálnou silou, která dokáže ovlivňovat rozhodování a měnit pravidla hry.

Ve Sněmovně za Zelené zasednou dvě ženy, které mají vyjednávání s „ostřílenými dravci“ v malíku. I ony dokazují, že mýtus o křehkých ženách a silných mužích patří do minulosti.

Politika se mění a s ní i představa, kdo v ní může mít hlavní slovo.

Strana zelených

  • SZ
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zelení: Nejtvrdší opatření proti korupci od roku 1989
Zelení: Pardubice míří k zákazu pyrotechniky
Svárovská (Zelení): Extrémní boháči nás baví hrou na Babiše a Antibabiše
Zelení: Zvyšování rychlosti na dálnicích odmítáme

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

PS , sněmovna , zelení , ženy

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Prospěje vyšší počet žen v Poslanecké sněmovně české politice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petra Prokšanová byl položen dotaz

Sčítání hlasů

Reakce na tuto vaši poznámku: ,,My ve Stačilo! jsme na to připraveni, ať už jde o plánované incidenty proti našim představitelům v posledních dnech, nebo snahu o manipulaci při sčítání hlasů ve volebních místnostech." Jak víte, že někdo a hlavně taky kdo se snaží nebo bude snažit manipulovat se sčí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zelení: Přepište dějiny!

23:08 Zelení: Přepište dějiny!

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na počet žen v nové Poslanecké sněmovně