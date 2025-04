Zuna (TOP 09): Armáda ČR byla dlouhodobě podfinancovaná

Děkuji, pane místopředsedo.

Já chci zareagovat na pana předsedu Fialu. Pojďme si to shrnout. I z vašich úst tady zaznělo, že Armáda České republiky tak byla dlouhodobě podfinancovaná, a v podstatě naše vláda tak je první, která historicky dosáhla rozpočtu dvou procent na obranu. Zároveň je tady skutečnost, že v rámci spojenectví prezident Donald Trump jasně avizuje, že Evropa pro něj v tuto chvíli není prioritou, že má v rámci světa jiné priority a že Evropa se musí spoléhat sama na sebe.

Zároveň je tady třetí fakt, a to je, že Rusko pokračuje ve své agresivní politice, že můžeme slyšet každý den na Prvním kanálu ruské televize, jak Rusko se vrátí ve své sféře vlivu od Aljašky až po Berlín - a je jen otázka času, kdy Rusko napadne další evropskou zemi. Není to otázka toho, jestli se tomu stane, je otázka pouze to, kdy se to stane. Protože když to vezmeme v průměru, tak každých osm nebo 12 let Rusko napadne nějakou z evropských zemí.

A já se tedy ptám, proč SPD vyhovuje, aby Armáda České republiky a aby výdaje na obranu zůstaly zmrazeny někde v historických číslech? Co zatím tedy je? Proč to vyhovuje SPD, aby Česká republika měla slabou armádu a slabé výdaje na obranu? Jestli je to nějaká předzvěst toho, že by vyhovovalo SPD, aby Česká republika byla ruskou gubernií? Nic jiného mě nenapadá.

